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      На Донбассе задержали 19-летнего украинца, который работал на Россию

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      На Донбассе задержали украинца, который работал на Россию
      На Донбассе задержали украинца, который работал на Россию / Госпогранслужба

      На Донбассе на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" пограничники задержали 19-летнего гражданина Украины, который принимал участие в российских незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях.

      Об этом сообщила  пресс-служба Государственной пограничной службы.

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      Задержанный оказался жителем города Горловка, который попал в ряды боевиков еще в несовершеннолетнем возрасте.

      На Донбасі затримали 19-річного бойовика

      На Донбассе задержали 19-летнего боевика

      Оперативники установили, что в 2015 году сотрудники так называемой "полиции ДНР" завербовали его вместе с товарищами по учебе. Под постоянным давлением агитационной пропаганды юноша, не достигнув даже 16-летнего возраста, согласился на их условия и вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Молодая гвардия".

      Пройдя соответствующую военную подготовку, боевик выполнял задания на блокпосту между Горловкой и Донецком, где и прослужил до конца 2018 года. Он сказал, что в его обязанности входило дежурство на блокпосту между городами Горловка и Донецк, досмотр транспортных средств и личных вещей граждан с систематическим вымогательством денег у путешествующих граждан в сумме от 100 до 2500 рублей РФ,
      – говорится в сообщении.

      Молодий бойовик працював на Росію

      Молодой боевик работал на Россию

      Впоследствии молодой человек из-за сложной социальной ситуации решил выехать на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области.

      К слову, 24 канал сообщал, что в СБУ сообщили о задержании руководителя агентурной сети российской военной разведки, который действовал на территории Николаевской области. Им оказался Юрий Ломако – экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, что дислоцируется в Очакове.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Госпогранслужба Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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