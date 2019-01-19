На Донбассе задержали 19-летнего украинца, который работал на Россию

На Донбассе на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" пограничники задержали 19-летнего гражданина Украины, который принимал участие в российских незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Задержанный оказался жителем города Горловка, который попал в ряды боевиков еще в несовершеннолетнем возрасте.

На Донбассе задержали 19-летнего боевика

Оперативники установили, что в 2015 году сотрудники так называемой "полиции ДНР" завербовали его вместе с товарищами по учебе. Под постоянным давлением агитационной пропаганды юноша, не достигнув даже 16-летнего возраста, согласился на их условия и вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Молодая гвардия".

Пройдя соответствующую военную подготовку, боевик выполнял задания на блокпосту между Горловкой и Донецком, где и прослужил до конца 2018 года. Он сказал, что в его обязанности входило дежурство на блокпосту между городами Горловка и Донецк, досмотр транспортных средств и личных вещей граждан с систематическим вымогательством денег у путешествующих граждан в сумме от 100 до 2500 рублей РФ,

– говорится в сообщении.

Молодой боевик работал на Россию

Впоследствии молодой человек из-за сложной социальной ситуации решил выехать на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области.

К слову, 24 канал сообщал, что в СБУ сообщили о задержании руководителя агентурной сети российской военной разведки, который действовал на территории Николаевской области. Им оказался Юрий Ломако – экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, что дислоцируется в Очакове.