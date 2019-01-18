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      Скільки росіян пропустили до України з початку 2019 року

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      З початку 2019 року до України пустили 28 тисяч росіян
      З початку 2019 року до України пустили 28 тисяч росіян / Фото з відкритих джерел

      За перші три тижні 2019 року прикордонники дозволили в'їхати на територію України майже 30 тисячам росіян.

      Про це повідомив Начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

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      Водночас, за його словами, в країну не пустили понад пів тисячі громадян РФ.

      "З початку 2019 року до України не пустили 509 росіян, проте 28 тисяч росіян змогли перетнути кордон на в'їзд до України", – розповів Демченко.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що після завершення воєнного стану, з 26 грудня 2018 року до 10 січня 2019 року, прикордонники відмовили у в'їзді в Україну понад 800 росіянам. Загалом, за час дії режиму воєнного стану до України не пропустили 1651 росіянина.

      Чому Україна забороняла в'їзд росіянам? 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років через напад РФ на українські кораблі у районі Керченської протоки та у зв'язку із введенням внаслідок цього інциденту воєнного стану в 10-ти областях України. Заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до 26 грудня. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану. У цей же день Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Держприкордонслужба Заборона в’їзду росіянам в Україну
      Джерело: 24 Канал
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