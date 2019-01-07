Скількох росіян не пустили в Україну після завершення дії воєнного стану

З 26 грудня по 6 січня прикордонники не пустили на територію України понад 700 росіян.

Про це повідомив прес-секретар Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, пише УНН.

Читайте також: Прикордонники назвали країни, в які українці найбільше подорожували без віз

"З моменту закінчення воєнного стану не пустили понад 700 осіб. З 26 по 31 грудня включно – це 534 особи", – зазначив він.

Зокрема, 160 громадян Росії не впустили на новорічні свята.

Чому Україна забороняла в'їзд росіянам? 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років через напад РФ на українські кораблі у районі Керченської протоки та у зв'язку із введенням внаслідок цього інциденту воєнного стану в 10-ти областях України. Заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до 26 грудня. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану. У цей же день Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.



Офіційного коментаря, чи скасували разом із дією воєнного стану дію документу про заборону на в'їзд чоловікам-громадянам Росії, немає. Проте прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян зазначив, що прикордонники продовжують працювати у посиленому режимі.



"Державна прикордонна служба продовжує здійснювати посилені заходи контролю за в’їздом іноземців на територію України. Звісно, що в епіцентрі нашої уваги громадяни РФ – повносилі чоловіки, які можуть брати участь в дестабілізаційних антиукраїнських заходах. Однак прикордонному контролю другої лінії також піддаються і жінки, оскільки і вони можуть працювати за завданнями спецслужб РФ", – написав він у своєму Facebook.



Загалом, за період дії воєнного стану в десяти областях України Державна прикордонна служба не пропустила на територію країни близько 1650 громадян Російської Федерації.

До слова, 2 січня в Одесі співробітники Державної прикордонної служби в аеропорту затримали росіянина, який намагався потрапити з Туреччини в Україну за підробленими документами. Підробний документ громадянина Росії, який він придбав за 2 тисячі доларів, прикордонники вилучили. А правопорушника повинні депортувати в країну, з якої прибув. До того ж, росіянину заборонили в'їзд на три роки.