Прикордонники назвали країни, в які українці найбільше подорожували без віз

Українці у рамках безвізу найчастіше перетинали кордон із Польщею. Так, прикордонники зафіксували 694 тисячі перетинів на пунктах пропуску та 674 тисячі – через летовища.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Також країнами-лідерами, візит до яких українці здійснили у безвізовому режимі, стали Угорщина, Румунія та Словаччина. Так, прикордонники зафіксували на угорському пункті пропуску 248 тисяч перетинів, румунському – 236 тисяч, а словацькому – 142 тисячі.

Громадяни України сміливіше користуються перевагами безвізу, особливо з погляду на закінчення терміну дії попередньо виданих віз. І якщо у грудні 2017 року було зафіксовано 36 тисяч поїздок українців-безвізовиків, то у грудні 2018 року їх кількість складала 152 тисячі,

– зазначили у прес-службі ДПСУ.

Нагадаємо, що раніше президент Петро Порошенко заявив, що від початку дії безвізового режиму України з країнами Євросоюзу ним скористалися вже два мільйони українців.