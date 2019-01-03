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      Прикордонники назвали країни, в які українці найбільше подорожували без віз

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      Найчастіше безвізом українці скористалися для подорожей до Польщі
      Найчастіше безвізом українці скористалися для подорожей до Польщі / www.google.com

      Українці у рамках безвізу найчастіше перетинали кордон із Польщею. Так, прикордонники зафіксували 694 тисячі перетинів на пунктах пропуску та 674 тисячі – через летовища.

      Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

      Читайте також: Українці зможуть їздити без віз ще в одну країну

      Також країнами-лідерами, візит до яких українці здійснили у безвізовому режимі, стали Угорщина, Румунія та Словаччина. Так, прикордонники зафіксували на угорському пункті пропуску 248 тисяч перетинів, румунському – 236 тисяч, а словацькому – 142 тисячі. 

      Громадяни України сміливіше користуються перевагами безвізу, особливо з погляду на закінчення терміну дії попередньо виданих віз. І якщо у грудні 2017 року було зафіксовано 36 тисяч поїздок українців-безвізовиків, то у грудні 2018 року їх кількість складала 152 тисячі,
      – зазначили у прес-службі ДПСУ. 

      Нагадаємо, що раніше  президент Петро Порошенко заявив, що від початку дії безвізового режиму України з країнами Євросоюзу ним скористалися вже два мільйони українців.

       

      Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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