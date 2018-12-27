19:22
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Українці зможуть їздити без віз ще в одну країну

      1989 Читать новость на русском
      Українці зможуть їздити в Уругвай без віз
      Українці зможуть їздити в Уругвай без віз / Фото з відкритих джерел

      27 грудня Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Східної Республіки Уругвай про безвізовий режим.

      Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду. 

      Читайте також: Куди українці найчастіше подорожували у 2018 році

      Раніше 24 канал повідомляв, що 26 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його уругвайський колега Луїс Альмагро підписали угоду про встановлення безвізового режиму між країнами.

      Положення угоди передбачають, що українці зможуть перебувати на території Уругваю протягом терміну, що не перевищує 90 днів.

      У 2017 році громадяни Уругваю оформили 54 візи в Україну, а за 10 місяців 2018 року – 67 віз.

      Договір про безвізовий режим почне діяти через 30 днів після того, як Україна і Уругвай завершать внутрішньодержавні процедури і повідомлять одна одну про готовність до безвізу.

      Нагадаємо, наприкінці листопада Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України. Перебувати в країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.

      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Безвізовий режим Подорожі Латинська Америка
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      сьогодні , 19:01 Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      Яніна Ткачук 774
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      сьогодні , 18:30 Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      Дмитро Снєгирьов 494
      Ключові цитати року: якими словами в Україні запам'ятався 2018-й
      сьогодні , 18:01 Ключові цитати року: якими словами в Україні запам'ятався 2018-й
      Ірина Вихрущ 350
      Как заполучить молодые таланты, используя перевернутую пирамиду Маслоу
      сьогодні , 17:00 Как заполучить молодые таланты, используя перевернутую пирамиду Маслоу
      Ксенія Прожогіна 251
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Одесі біля Куликового поля знайшли рюкзак з вибухівкою
       1 травня 2017 , 10:59
      Найактуальніші кадри тижня: вибух у Варшаві, аварія автобусу з дітьми
       31 січня 2015 , 09:17
      Toyota інвестувала у розробку безпілотників Uber $500 мільйонів
       28 серпня , 14:30
      Фанати Динамо вивісили банер з критикою на адресу Суркіса
       7 жовтня , 18:49
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук