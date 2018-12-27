Українці зможуть їздити без віз ще в одну країну

27 грудня Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Східної Республіки Уругвай про безвізовий режим.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду.

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Раніше 24 канал повідомляв, що 26 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його уругвайський колега Луїс Альмагро підписали угоду про встановлення безвізового режиму між країнами.

Положення угоди передбачають, що українці зможуть перебувати на території Уругваю протягом терміну, що не перевищує 90 днів.

У 2017 році громадяни Уругваю оформили 54 візи в Україну, а за 10 місяців 2018 року – 67 віз.

Договір про безвізовий режим почне діяти через 30 днів після того, як Україна і Уругвай завершать внутрішньодержавні процедури і повідомлять одна одну про готовність до безвізу.

Нагадаємо, наприкінці листопада Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України. Перебувати в країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.