Куди українці найчастіше подорожували у 2018 році

Кількість українських туристів збільшилась на 6% у 2018 році, у порівнянні з 2017 роком

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Читайте також: Тонкощі безвізу: коли українців можуть не впустити до Європи

Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Білорусь, Словаччина, Єгипет і Туреччина – країни, у яких найчастіше подорожували українці.

Відмічається попит і збільшення поїздок до Німеччини (+165 тисяч), Італії (+125 тисяч), Іспанії (+50 тисяч), Греції та Данії (+30 тисяч), Австрії та Кіпру (по +25 тисяч), Латвії (+20 тисяч), Болгарії та Чехії (по +15 тисяч), Естонії та Швейцарії (по +10 тисяч),

– йдеться в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, зростання подорожей за кордон в українців пов’язане із запровадженням безвізу з країнами ЄС та спрощенням прикордонних формальностей.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року рішення про спрощення візового режиму між Україною та Євросоюзом підтримали депутати Європарламенту. 26 квітня очікувалося голосування у Комітеті постійних представників. У випадку позитивного голосування документ мав підписати Президент ЄС Дональд Туск та глава держави, яка головує в Євросоюзі (у першому півріччі 2017 – Мальта). Після цього документ опублікували в офіційному бюлетені ЄС, чинності він набрав через 20 днів.