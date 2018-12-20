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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Куди українці найчастіше подорожували у 2018 році

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      Подрожі
      Подрожі / Фото з відкритих джерел

      Кількість українських туристів збільшилась на 6% у 2018 році, у порівнянні з 2017 роком

      Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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      Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Білорусь, Словаччина, Єгипет і Туреччина – країни, у яких найчастіше подорожували українці.

      Відмічається попит і збільшення поїздок до Німеччини (+165 тисяч), Італії (+125 тисяч), Іспанії (+50 тисяч), Греції та Данії (+30 тисяч), Австрії та Кіпру (по +25 тисяч), Латвії (+20 тисяч), Болгарії та Чехії (по +15 тисяч), Естонії та Швейцарії (по +10 тисяч),
      – йдеться в повідомленні.

      За даними Держприкордонслужби, зростання подорожей за кордон в українців пов’язане із запровадженням безвізу з країнами ЄС та спрощенням прикордонних формальностей.

      Нагадаємо, 6 квітня 2017 року рішення про спрощення візового режиму між Україною та Євросоюзом підтримали депутати Європарламенту. 26 квітня очікувалося голосування у Комітеті постійних представників. У випадку позитивного голосування документ мав підписати Президент ЄС Дональд Туск та глава держави, яка головує в Євросоюзі (у першому півріччі 2017 – Мальта). Після цього документ опублікували в офіційному бюлетені ЄС, чинності він набрав через 20 днів.

      Теги: Новини України Держприкордонслужба Безвізовий режим
      Джерело: 24 канал
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