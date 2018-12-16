Тонкощі безвізу: коли українців можуть не впустити до Європи

Експерти озвучили тривожну статистику, за дев'ять місяців 2018 року кількість відмов у в'їзді українцям до Польщі зросла на 57%. Журналісти 24 каналу дізналися, через що можуть не впустити до ЄС та як підготуватися до поїздки, щоб вам її не зіпсували європейські прикордонники.

Українській журналістки хотіли помилуватися кіпрськими пейзажами, а опинились у камері для затриманих в аеропорту "Ларнаки". Дівчата ночували в камері до наступного рейсу до Києва. Причина відмови – готелі забронювали, але не проплатили. І не мали коштів готівкою.

Читайте також: Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

"Спершу офіцер питає про зворотний квиток. Показую в додатку на телефоні, з його погляду зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Намагаюся пояснити, що з ним усе нормально, він просто без чек-іну, бо це буде можливо тільки за добу до вильоту. Далі – бронь готелю. Даю п'ять аркушів з маршрутом – бачу ще більш незрозумілий погляд і питання: "ви што нє знаєтє гдє будєте жить? Зачєм так много отелєй?" Ну і гроші. У мене кредитка, і дріб'язок готівкою на автобус", – написала журналістка Юлія Дичук на своїх сторінці у Facebook.

Кіпр хоч і не належить до Шенгену, та визнає його правила, включно з безвізовим режимом для власників біометричних паспортів. Експерт із візової та міграційної політики зазначив, що Кіпр ще торік посилив контроль на кордоні.

Дійсно на них насамперед дивились як на українських жінок, які в'їжджають до Кіпру. Які, можливо, можуть за певних обставин стати жертвами торгівлі людьми, бути залученими до експлуатації, зокрема, сексуальної,

– сказала аналітик громадської організації "Європа без бар'єрів" Катерина Кульчицька.

На сайті посольства України в Кіпрі наголошують, що турист повинен мати саме готівку – 50 євро на день і проплатити готелі. До речі, в кожної європейської країни є власні вимоги щодо суми коштів на один день. Найбільше вимагають у Хорватії – 100 євро, у Бельгії – 95, в Естонії та Словенії – 94 євро, у заможній Швейцарії – 88 євро, а в Іспанії – 71 євро.



Вимоги європейських країн

Якщо ви збираєтеся до Європи, то в середньому повинні мати 45 євро на день. Детальнішу карту можете переглянути на сайті "Подорожуй відповідально". А ще не забудьте про страхування.

Якщо ж ви подорожуєте часто, то не забувайте, що максимум без візи в країнах ЄС можна перебувати 90 днів впродовж півроку. Щоб правильно порахувати – можете скористатися безвізовим калькулятором, який легко знайти в інтернеті.

Якщо говорити про категорію безвізу, тобто про тих українців, як їздили тільки маючи щойно виданий біометричний паспорт без будь-яких відміток, то таких на наразі близько 1 мільйона 900 тисяч та кількість відмов, яку ми бачимо десь трохи понад 9 тисяч, починаючи з 11 червня 2017 року,

– повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

Однак 9 тисяч відмов – це лише ті, про які українці повідомили прикордонникам. Реальна цифра може бути більшою. Основна ж причина відмови – нездатність підтвердити мету поїздки, сюди зараховують і фінансову платоспроможність.

Досвідчений мандрівник та засновник проекту Ukraїner Богдан Логвиненко дав пораду тим, хто подорожуватиме з безвізом вперше.

"Потрібно не боятися, щоб не тремтів голос, щоб не тряслися руки, бо в прикордонників можуть виникати запитання: чому?", – зазначив Логвиненко.

З ЯКИМИ КРАЇНАМИ УКРАЇНА ОТРИМАЛА БЕЗВІЗ ЗА ОСТАННІХ ПІВРОКУ: