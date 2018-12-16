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      Тонкости безвиза: когда украинцев могут не пустить в Европу

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      Эксперты озвучили тревожную статистику, за девять месяцев 2018 года количество отказов во въезде украинцев в Польшу выросла на 57%. Журналисты 24 канала узнали, из-за чего могут не впустить в ЕС и как подготовиться к поездке, чтобы вам ее не испортили европейские пограничники.

      Украинские журналистки хотели полюбоваться кипрскими пейзажами, а оказались в камере для задержанных в аэропорту "Ларнаки". Девушки ночевали в камере до следующего рейса в Киев. Причина отказа – гостиницы забронировали, но не проплатили. И не было средств наличными.

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      "Сначала офицер спрашивает про обратный билет. Показываю в приложении на телефоне, с его точки зрения понятно, что ничего не понятно. Пытаюсь объяснить, что с ним все нормально, он просто без чек-ина, а это будет возможно только за сутки до вылета. Дальше – бронь отеля. Даю пять листов с маршрутом – вижу еще более непонятный взгляд и вопрос: "вы што нэ знаете где буде жить? Зачем так много отелей?» Ну и деньги. У меня кредитка, и мелочь наличными на автобус", - написала журналистка Юлия Дычук на своих странице в Facebook.

      Кипр хотя и не относится к Шенгену, но признает его правила, включая безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов. Эксперт по визовой и миграционной политике отметил, что Кипр еще в прошлом году усилил контроль на границе.

      Действительно на них в первую очередь смотрели как на украинских женщин, въезжающих на Кипр. Которые, возможно, могут при определенных обстоятельствах стать жертвами торговли людьми, быть привлеченным к эксплуатации, в частности, сексуальной,
      – сказала аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

      На сайте посольства Украины в Кипре отмечают, что турист должен иметь именно наличные – 50 евро в день и оплатить отель. Кстати, в каждой европейской стране есть свои требования относительно суммы средств на один день. Больше всего требуют в Хорватии – 100 евро, в Бельгии – 95, в Эстонии и Словении – 94 евро, в богатой Швейцарии – 88 евро, а в Испании – 71 евро.

      безвіз
      Требования европейских стран

      Если вы собираетесь в Европу, то в среднем должны иметь 45 евро в день. Более подробную карту можно посмотреть на сайте "Путешествуй ответственно". А еще не забудьте о страховании.

      Если же вы путешествуете часто, то не забывайте, что максимум без визы в странах ЕС можно находиться 90 дней в течение полугода. Чтобы правильно посчитать – можете воспользоваться безвизовым калькулятором, который легко найти в интернете.

      Если говорить о категории безвиза, то есть о тех украинцах, которые ездили только имея новый биометрический паспорт без каких-либо отметок, то таких на данный момент около 1 миллиона 900 тысяч и количество отказов, которые мы видим где-то чуть больше 9 тысяч, начиная с 11 июня 2017 года,
      – сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

      Однако 9 тысяч отказов – это только те, о которых украинцы сообщили пограничникам. Реальная цифра может быть больше. Основная же причина отказа – неспособность подтвердить цель поездки, сюда относят и финансовую платежеспособность.

      Опытный путешественник и основатель проекта Ukraиner Богдан Логвиненко дал совет тем, кто будет путешествовать с безвизом впервые.

      "Нужно не бояться, чтобы не дрожал голос, чтобы не тряслись руки, потому что у пограничников могут возникать вопрос: почему?", – отметил Логвиненко.

      С КАКИМИ СТРАНАМИ УКРАИНА ПОЛУЧИЛА БЕЗВИЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА:
      •  
      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Путешествия Шенген Кипр Безвизовый режим Европа Биометрический контроль в Украине
      Источник: 24 канал
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