Куда украинцы чаще всего путешествовали в 2018 году

Количество украинских туристов увеличилось на 6% в 2018 году по сравнению с 2017 годом

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также: Тонкости безвиза: когда украинцев могут не впустить в Европу

Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Египет и Турция – страны, в которых чаще всего путешествовали украинцы.

Отмечается спрос и увеличение поездок в Германию (+165 тысяч), Италию (+125 тысяч), Испанию (+50 тысяч), Грецию и Данию (+30 тысяч), Австрию и Кипр (по + 25 тысяч), Латвию (+20 тысяч), Болгарию и Чехию (по + 15 тысяч), Эстонию и Швейцарию (по + 10 тысяч),

– говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, рост путешествий за границу у украинцев связан с введением безвиза со странами ЕС и упрощением пограничных формальностей.

Напомним, 6 апреля 2017 года решение об упрощении визового режима между Украиной и Евросоюзом поддержали депутаты Европарламента. 26 апреля ожидалось голосование в Комитете постоянных представителей. В случае положительного голосования документ должен подписать Президент ЕС Дональд Туск и глава государства, председательствующего в Евросоюзе (в первом полугодии 2017 – Мальта). После этого документ опубликован в официальном бюллетене ЕС, в силу он вступил через 20 дней.