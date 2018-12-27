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      Украинцы смогут ездить без виз еще в одну страну

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      Украинцы смогут ездить в Уругвай без виз
      Украинцы смогут ездить в Уругвай без виз / Фото из открытых источников

      27 декабря Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Восточной Республики Уругвай о безвизовом режиме.

      Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

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      Ранее 24 канал сообщал, что 26 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его уругвайский коллега Луис Альмагро подписали соглашение об установлении безвизового режима между странами.

      Положения соглашения предусматривают, что украинцы смогут без виз находиться на территории Уругвая в течение срока, не превышающего 90 дней.

      В 2017 году граждане Уругвая оформили 54 визы в Украину, а за 10 месяцев 2018 года – 67 виз.

      Договор о безвизовом режиме начнет действовать через 30 дней после того, как Украина и Уругвай завершат внутригосударственные процедуры и сообщат друг другу о готовности к безвизу.

      Напомним, в конце ноября Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины. Находиться в стране можно до 30 суток только с туристической целью.

      Теги: Новости Украины Латинськая Америка Путешествия Кабинет Министров Украины Безвизовый режим
      Источник: 24 Канал
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