Пограничники назвали страны, в которые украинцы больше всего путешествовали без виз

Украинцы в рамках безвиза чаще всего пересекали границу с Польшей. Так, пограничники зафиксировали 694 тысячи пересечений на пунктах пропуска и 674 тысячи – через аэропорт.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Также странами-лидерами, визит в которые украинцы совершили в безвизовом режиме, стали Венгрия, Румыния и Словакия. Так, пограничники зафиксировали на венгерском пункте пропуска 248 тысяч пересечений, румынском – 236 тысяч, а словацком – 142 тысячи.

Граждане Украины смелее пользуются преимуществами безвиза, особенно с точки зрения истечения срока действия предварительно выданных виз. И если в декабре 2017 года было зафиксировано 36 тысяч поездок украинцев-безвизовиков, то в декабре 2018 года их количество составляло 152 тысячи,

- отметили в пресс-службе ГПСУ.

Напомним, что ранее президент Петр Порошенко заявил, что от начала действия безвизового режима Украины со странами Евросоюза им воспользовались уже два миллиона украинцев.