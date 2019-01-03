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      Пограничники назвали страны, в которые украинцы больше всего путешествовали без виз

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      Чаще всего безвизом украинцы воспользовались для путешествий в Польшу
      Чаще всего безвизом украинцы воспользовались для путешествий в Польшу / www.google.com

      Украинцы в рамках безвиза чаще всего пересекали границу с Польшей. Так, пограничники зафиксировали 694 тысячи пересечений на пунктах пропуска и 674 тысячи – через аэропорт.

      Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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      Также странами-лидерами, визит в которые украинцы совершили в безвизовом режиме, стали Венгрия, Румыния и Словакия. Так, пограничники зафиксировали на венгерском пункте пропуска 248 тысяч пересечений, румынском – 236 тысяч, а словацком – 142 тысячи.

      Граждане Украины смелее пользуются преимуществами безвиза, особенно с точки зрения истечения срока действия предварительно выданных виз. И если в декабре 2017 года было зафиксировано 36 тысяч поездок украинцев-безвизовиков, то в декабре 2018 года их количество составляло 152 тысячи,
      - отметили в пресс-службе ГПСУ.

      Напомним, что ранее президент Петр Порошенко заявил, что от начала действия безвизового режима Украины со странами Евросоюза им воспользовались уже два миллиона украинцев.

      Теги: Новости Украины Новости политики Госпогранслужба Безвизовый режим
      Источник: 24 Канал
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