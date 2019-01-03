Сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом: интересные данные

Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей Facebook-странице.

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Петр Порошенко напомнил, что Украина имеет безвизовый режим с более чем ста странами мира.

Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает! И мы продолжаем открывать мир для Украины, а Украину – для мира,

– написал Порошенко.

Напомним, что в украинском МИД просят украинцев, которые собирались посетить Таиланд, отложить свою поездку. В ведомстве предупреждают о тайфуне, который приближается к экзотической стране.