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      Украинцев просят воздержаться от поездок в Таиланд: известно почему

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      На Таиланд надвигается мощная непогода
      На Таиланд надвигается мощная непогода / Фото из открытых источников

      В украинском МИД просят украинцев, которые собирались посетить Таиланд, отложить свою поездку. В ведомстве предупреждают о тайфуне, который приближается к экзотической стране.

      Соответствующее сообщение появилось на сайте МИД.

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      Так, в нем указано, что со 2 по 5 января 2019 года в южных регионах королевства прогнозируют приближение тропического шторма "Пабук" и ухудшение погодных условий.

      Ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения, тайфуны, которые могут повлечь нарушение работы систем транспортного сообщения, а также перебои с электро- и водоснабжением. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться от посещения прибрежных зон без крайней на то необходимости,
      – говорится в сообщении.

      Кроме этого, в МИД советуют украинцам, которые уже находятся в стране, отслеживать информацию соответствующих местных служб, а также придерживаться указаний и инструкций спасателей. Также следует быть готовыми к эвакуации.

      Напомним, недавно мощная непогода всколыхнула Филиппины. Там тропический циклон "Усман" нанес значительный ущерб сельскому хозяйству страны. Сейчас по меньшей мере 100 районов страны затоплены, а 41 дорога и 3 моста недоступны. В результате чрезвычайной ситуации пострадали 190 тысяч человек. В специальных приютах, созданных в центральных и северных регионах страны, находились только 25 тысяч человек.

      Теги: Новости Украины Новости политики Таиланд МИД Украины Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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