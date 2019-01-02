Українців просять утриматися від поїздок до Таїланду: відомо чому

В українському МЗС просять українців, які збиралися відвідати Таїланд, відкласти свою поїздку. У відомстві попереджають про тайфун, який наближається до екзотичної країни.

Відповідне повідомлення з'явилось на сайті МЗС.

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Так, у ньому вказано, що з 2 до 5 січня 2019 року у південних регіонах королівства прогнозують наближення тропічного шторму "Пабук" та погіршення погодних умов.

Очікуються потужний вітер та опади, можливі повені, тайфуни, які можуть спричинити порушення роботи систем транспортного сполучення, а також перебоїв з електро- та водопостачанням. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України проявляти підвищену пильність та обережність, утриматися від відвідання прибережних зон без нагальної на те необхідності,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у МЗС радять українцям, які вже перебувають у країні, відстежувати інформацію відповідних місцевих служб, а також дотримуватись вказівок та інструкцій рятувальників. Також слід бути готовими до евакуації.

Нагадаємо, нещодавно потужна негода сколихнула Філіппіни. Там тропічний циклон "Усман" завдав значних збитків сільському господарству країни. Наразі щонайменше 100 районів країни затоплено, а 41 дорога і 3 мости недоступні. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждали 190 тисяч людей. У спеціальних притулках, створених у центральних і північних регіонах країни, перебували тільки 25 тисяч людей.