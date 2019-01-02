21:25
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
      Вєсті.UA
      18:59, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Українців просять утриматися від поїздок до Таїланду: відомо чому

      437 Читать новость на русском
      На Таїланд насувається потужна негода
      На Таїланд насувається потужна негода / Фото з відкритих джерел

      В українському МЗС просять українців, які збиралися відвідати Таїланд, відкласти свою поїздку. У відомстві попереджають про тайфун, який наближається до екзотичної країни.

      Відповідне повідомлення з'явилось на сайті МЗС.

      Читайте також: У Росії велика лавина накрила селище: є загиблі

      Так, у ньому вказано, що з 2 до 5 січня 2019 року у південних регіонах королівства прогнозують наближення тропічного шторму "Пабук" та погіршення погодних умов.

      Очікуються потужний вітер та опади, можливі повені, тайфуни, які можуть спричинити порушення роботи систем транспортного сполучення, а також перебоїв з електро- та водопостачанням. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України проявляти підвищену пильність та обережність, утриматися від відвідання прибережних зон без нагальної на те необхідності,
      – йдеться у повідомленні. 

      Окрім цього, у МЗС радять українцям, які вже перебувають у країні, відстежувати інформацію відповідних місцевих служб, а також дотримуватись вказівок та інструкцій рятувальників. Також слід бути готовими до евакуації.

      Нагадаємо, нещодавно потужна негода сколихнула Філіппіни. Там тропічний циклон "Усман" завдав значних збитків сільському господарству країни. Наразі щонайменше 100 районів країни затоплено, а 41 дорога і 3 мости недоступні. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждали 190 тисяч людей. У спеціальних притулках, створених у центральних і північних регіонах країни, перебували тільки 25 тисяч людей.

      Теги: Новини України Новини політики Стихійні лиха МЗС України Таїланд
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
      сьогодні , 21:02 Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
      Євгенія Мазур 598
      Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта
      сьогодні , 20:00 Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта
      1390
      Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      сьогодні , 19:00 Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      Ян Валетов 2067
      Які проблеми найбільше хвилюють українців: інфографіка
      сьогодні , 18:30 Які проблеми найбільше хвилюють українців: інфографіка
      319
      Як правильно доглядати за дитиною: від сну та їжі до вивчення мов
      сьогодні , 18:02 Як правильно доглядати за дитиною: від сну та їжі до вивчення мов
      Яніна Ткачук 483
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      На Донбасі зник український військовий
       сьогодні , 18:49
      В "Азові" кажуть, що ситуація в Маріуполі повністю під контролем сил АТО
       25 січня 2015 , 00:26
      Які штрафи чекають "евробляхерів" за новим законом
       15 листопада 2018 , 10:22
      Не Блохіним єдиним: ще один легендарний гравець Динамо може отримати роботу в ФФУ
       29 грудня 2018 , 20:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук