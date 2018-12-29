У Росії велика лавина накрила селище: є загиблі

Вранці 29 грудня у Росії одразу кілька снігових лавин зійшли на селище Многовершинний Хабаровського краю РФ. Під величезною масою снігу опинилися 10 працівників золотодобувного підприємства, двоє з них загинули.

Про це повідомляє ТАСС.

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Перша лавина зійшла на компресорну станцію місцевого золотодобувного підприємства та засипала снігом одну людину. Їй на допомогу вирушила група рятувальників з 9 осіб, і їх накрило другою лавиною.

Спочатку, рятувальники знайшли вісьмох з них живими, одного – загиблим. Пошуки ще двох осіб наразі тривають.

Один з врятованих після сходу лавини біля селища Многовершинний в Хабаровському краї помер, таким чином кількість жертв стихійного лиха збільшилася до двох,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі постраждалі перебувають у важкому стані. У районі введено режим надзвичайної ситуації.

До слова, раніше 24 канал повідомляв, що 27 грудня у французьких Альпах врятували 12-річного хлопчика, який 40 хвилин пролежав під лавиною. У горах дитина відпочивала зі своєю сім'єю на курорті La Plagne. Лікарі діагностували у хлопчика перелом ноги.