11:24
29 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дід Пиня виконує бажання. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:11, 28 грудня
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, 28 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У Росії велика лавина накрила селище: є загиблі

      1031 Читать новость на русском
      У Росії лавина накрила селище, загинули дві людини
      У Росії лавина накрила селище, загинули дві людини / Фото з відкритих джерел

      Вранці 29 грудня у Росії одразу кілька снігових лавин зійшли на селище Многовершинний Хабаровського краю РФ. Під величезною масою снігу опинилися 10 працівників золотодобувного підприємства, двоє з них загинули.

      Про це повідомляє ТАСС.

      Читайте також: На Україну насуваються лавини: рятувальники радять бути обережними любителям гір

      Перша лавина зійшла на компресорну станцію місцевого золотодобувного підприємства та засипала снігом одну людину. Їй на допомогу вирушила група рятувальників з 9 осіб, і їх накрило другою лавиною.

      Спочатку, рятувальники знайшли вісьмох з них живими, одного – загиблим. Пошуки ще двох осіб наразі тривають. 

      Один з врятованих після сходу лавини біля селища Многовершинний в Хабаровському краї помер, таким чином кількість жертв стихійного лиха збільшилася до двох,
      – йдеться в повідомленні.

      Зазначається, що усі постраждалі перебувають у важкому стані. У районі введено режим надзвичайної ситуації.

      До слова, раніше 24 канал повідомляв, що 27 грудня у французьких Альпах врятували 12-річного хлопчика, який 40 хвилин пролежав під лавиною. У горах дитина відпочивала зі своєю сім'єю на курорті La Plagne. Лікарі діагностували у хлопчика перелом ноги.

      Теги: Новини політики Новини Росії Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Заборона на салюти: як каратимуть порушників
      сьогодні , 10:01 Заборона на салюти: як каратимуть порушників
      Ірина Поліщук 4010
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      18238
      Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      сьогодні , 09:05 Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      Катерина Одарченко 718
      "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      28 грудня , 22:01 "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      Олексій Чибісов 3318
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Україна чи Греція: чий дефолт ближчий
       1 липня 2015 , 07:29
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук