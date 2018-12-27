Знесло лавиною: у французьких Альпах дивом врятували 12-річного хлопчика
У французьких Альпах врятували 12-річного хлопчика, який 40 хвилин пролежав під лавиною.
Про це повідомляє BBC.
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Хлопчик відпочивах зі своєю сім'єю на курорті La Plagne. Його знесло лавиною, коли він покинув лижну трасу.
Дитину вдалось знайти завдяки поліцейській собаці.
Це диво, тому що хлопчик не мав з собою пристрою для пошуку жертв. Шанси на виживання є мізерними після 15-хвилинного перебування під снігом,
– розповів один з рятувальників агентству AFP.
У хлопчика перелом ноги, йому надають медичну допомогу у місцевій лікарні.
Джерело: 24 канал
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