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      Знесло лавиною: у французьких Альпах дивом врятували 12-річного хлопчика

      258 Читать новость на русском
      Французькі Альпи
      Французькі Альпи / Фото з відкритих джерел

      У французьких Альпах врятували 12-річного хлопчика, який 40 хвилин пролежав під лавиною.

      Про це повідомляє BBC.

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      Хлопчик відпочивах зі своєю сім'єю на курорті La Plagne. Його знесло лавиною, коли він покинув лижну трасу.

      Дитину вдалось знайти завдяки поліцейській собаці.  

      Це диво, тому що хлопчик не мав з собою пристрою для пошуку жертв. Шанси на виживання є мізерними після 15-хвилинного перебування під снігом,
      – розповів один з рятувальників агентству AFP.

      У хлопчика перелом ноги, йому надають медичну допомогу у місцевій лікарні.

      Теги: Новини Франції Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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