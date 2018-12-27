Снесло лавиной: в французских Альпах чудом спасли 12-летнего мальчика

В французских Альпах спасли 12-летнего мальчика, который 40 минут пролежал под лавиной.

Об этом сообщает BBC.

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Мальчик отдыхал со своей семьей на курорте La Plagne. Его снесло лавиной, когда он покинул лыжную трассу.

Ребенка удалось найти благодаря полицейской собаке.

Это чудо, потому что мальчик не взял с собой устройства для поиска жертв. Шансы на выживание мизерные после 15-минутного пребывания под снегом,

– рассказал один из спасателей агентству AFP.

У мальчика перелом ноги, ему оказывают медицинскую помощь в местной больнице.