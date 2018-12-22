На Україну насуваються лавини: рятувальники радять бути обережними любителям гір

22-24 грудня у Карпатах очікується сніголавинна небезпека третього рівня. Українцям варто бути обережними під час катання на лижах та прогулянок горами.

Про це розповіла прес-секретар управління ДСНС України у Закарпатській області Наталія Батир, повідомляє УНН.

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На Закарпатті спостерігається третій рівень лавинної небезпеки. Закликаємо туристів кататися лише відомими гірськолижними маршрутами і не нехтували правилами та обов’язковою реєстрацією у гірськолижних підрозділах,

– зазначила Наталія Батир.

Також прес-секретар зазначила, що з початку цьогорічного гірськолижного сезону в Карпатах заблукало п'ятеро туристів. Причиною став густий туман. На щастя, усіх загублених туристів рятувальники знайшли у задовільному стані.

Нагадаємо, що у суботу, 22 грудня, на території України синоптики прогнозують дощі із переходом у мокрий сніг. Температурні позначки у всіх, без виключення, регіонах будуть "плюсовими".