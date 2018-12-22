На Украину надвигаются лавины: спасатели советуют быть осторожными любителям гор

22-24 декабря в Карпатах ожидается снеголавинная опасность третьего уровня. Украинцам стоит быть осторожными во время катания на лыжах и прогулок по горам.

Об этом рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Наталья Батыр, сообщает УНН.

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На Закарпатье наблюдается третий уровень лавинной опасности. Призываем туристов кататься только на известных горнолыжных маршрутах и не пренебрегать правилами и обязательной регистрации в горнолыжных подразделениях,

– отметила Наталья Батыр.

Также пресс-секретарь отметила, что с начала нынешнего горнолыжного сезона в Карпатах заблудились пятеро туристов. Причиной стал густой туман. К счастью, всех заблудившихся туристов спасатели нашли в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что в субботу, 22 декабря, на территории Украины синоптики прогнозируют дожди с переходом в мокрый снег. Температурные отметки во всех, без исключения, регионах будут "плюсовыми".