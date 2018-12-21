Прогноз погоди на 22 грудня: в Україну прийшла відлига, у всіх областях – дощі зі снігом
Погода в Україні у суботу, 22 грудня, буде теплою, проте у всіх регіонах пройдуть дощі із переходом у мокрий сніг. Температурні позначки у всіх, без виключення, регіонах будуть "плюсовими".
Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.
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Так, найтепліше буде у низці західних та південних областей, а також у Криму. На Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині, Одещині та Херсонщині повітря прогріється до +5...+7 градусів. А ось у Криму температура коливатиметься від +6 до +8 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, буде на півночі та в центрі, а також у низці східних областей. Там стовпчики термометрів показуватимуть +1...+3 градуси.
На решті території температура коливатиметься від 2 до 6 градусів із позначкою "плюс".
Окрім цього, по всій території України 22 грудня пройдуть дощі із мокрим снігом. Вітер буде південно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві синоптики прогнозують до +1...+3 градусів. У столиці також пройде дощ із мокрим снігом.
Прогноз погоди на суботу, 22 грудня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +1…+3
Суми – -+1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на 22 грудня від Укргідрометцентру
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