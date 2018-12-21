Прогноз погоди на 22 грудня: в Україну прийшла відлига, у всіх областях – дощі зі снігом

Погода в Україні у суботу, 22 грудня, буде теплою, проте у всіх регіонах пройдуть дощі із переходом у мокрий сніг. Температурні позначки у всіх, без виключення, регіонах будуть "плюсовими".

Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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Так, найтепліше буде у низці західних та південних областей, а також у Криму. На Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині, Одещині та Херсонщині повітря прогріється до +5...+7 градусів. А ось у Криму температура коливатиметься від +6 до +8 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде на півночі та в центрі, а також у низці східних областей. Там стовпчики термометрів показуватимуть +1...+3 градуси.

На решті території температура коливатиметься від 2 до 6 градусів із позначкою "плюс".

Окрім цього, по всій території України 22 грудня пройдуть дощі із мокрим снігом. Вітер буде південно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві синоптики прогнозують до +1...+3 градусів. У столиці також пройде дощ із мокрим снігом.

Прогноз погоди на суботу, 22 грудня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – +1…+3

Суми – -+1…+3

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 22 грудня від Укргідрометцентру