16:52
21 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, 20 грудня
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, 20 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Прогноз погоди на 22 грудня: в Україну прийшла відлига, у всіх областях – дощі зі снігом

      102 Читать новость на русском
      Погода 22 грудня 2018 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 22 грудня / Фото з вільних джерел

      Погода в Україні у суботу, 22 грудня, буде теплою, проте у всіх регіонах пройдуть дощі із переходом у мокрий сніг. Температурні позначки у всіх, без виключення, регіонах будуть "плюсовими".

      Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

      Читайте також: Карпати завалило снігом: де сніжило найбільше

      Так, найтепліше буде у низці західних та південних областей, а також у Криму. На Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині, Одещині та Херсонщині повітря прогріється до +5...+7 градусів. А ось у Криму температура коливатиметься від +6 до +8 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде на півночі та в центрі, а також у низці східних областей. Там стовпчики термометрів показуватимуть +1...+3 градуси.

      На решті території температура коливатиметься від 2 до 6 градусів із позначкою "плюс".

      Окрім цього, по всій території України 22 грудня пройдуть дощі із мокрим снігом. Вітер буде південно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві синоптики прогнозують до +1...+3 градусів. У столиці також пройде дощ із мокрим снігом.

      Прогноз погоди на суботу, 22 грудня, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – +1…+3

      Суми – -+1…+3

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – +1…+3

      прогноз погоди на грудень прогноз на 22 грудня
      Прогноз погоди на 22 грудня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найуспішніші спортсмени-українці у 2018 році: від олімпійських чемпіонів до світових чемпіонок
      сьогодні , 16:16 Найуспішніші спортсмени-українці у 2018 році: від олімпійських чемпіонів до світових чемпіонок
      Ігор Саджениця 122
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      22 грудня , 15:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      сьогодні , 15:00 Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      Ольга Бродська 708
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в новых многоэтажках
      сьогодні , 12:01 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в новых многоэтажках
      Лев Парцхаладзе 1512
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Подорожчання інтернету: бути чи не бути
       11 жовтня 2017 , 19:00
      Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україну йде потепління та дощі
       26 жовтня 2017 , 09:29
      Екс-гравець Шахтаря розповів британському виданню про війну в Україні
       21 жовтня , 11:46
      Якщо раптом мороз: що може замерзнути в машині за ніч
       21 жовтня , 16:03
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук