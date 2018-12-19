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      Карпати завалило снігом: де сніжило найбільше

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      У Карпатах випало майже 80 сантиметрів снігу
      У Карпатах випало майже 80 сантиметрів снігу / karpaty.ua

      Уранці 19 грудня на високогір’ї Карпат висота снігового покриву сягала близько 50 сантиметрів, щоправда у деяких районах випало й близько 80 сантиметрів снігу.

      Про це мовиться у повідомленні відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

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      Відповідно до оприлюднених даних, на станції Пожежевська висота снігового покриву становила 38-67 сантиметрів: сніг – свіжий, нестабільний, щоправда було лавинонебезпечно.

      Крім того, на станції Плай випало 16-49 сантиметрів снігу – він є свіжим, пилоподібним, помірним і добре закріпленим.

      Водночас на сніголавинному посту Драгобрат висота снігового покриву становила 77 сантиметрів.

      Нагадаємо, 17-18 грудня у Львівській області через сильний снігопад поліція обмежувала рух вантажівок на трасі Київ – Чоп. Неочищена ділянка розташовувалась по дорозі на Закарпаття, а саме перед перевалом і на самому перевалі за Сколе.

      Теги: Новини України LifeStyle Сніг в Україні Погода відпочинок Подорожі
      Джерело: 24 канал
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