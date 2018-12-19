Карпати завалило снігом: де сніжило найбільше

Уранці 19 грудня на високогір’ї Карпат висота снігового покриву сягала близько 50 сантиметрів, щоправда у деяких районах випало й близько 80 сантиметрів снігу.

Про це мовиться у повідомленні відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Читайте також: Жертви холоду на Балканах: троє людей у Сербії замерзли на смерть

Відповідно до оприлюднених даних, на станції Пожежевська висота снігового покриву становила 38-67 сантиметрів: сніг – свіжий, нестабільний, щоправда було лавинонебезпечно.

Крім того, на станції Плай випало 16-49 сантиметрів снігу – він є свіжим, пилоподібним, помірним і добре закріпленим.

Водночас на сніголавинному посту Драгобрат висота снігового покриву становила 77 сантиметрів.

Нагадаємо, 17-18 грудня у Львівській області через сильний снігопад поліція обмежувала рух вантажівок на трасі Київ – Чоп. Неочищена ділянка розташовувалась по дорозі на Закарпаття, а саме перед перевалом і на самому перевалі за Сколе.