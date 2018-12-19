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      Карпаты завалило снегом: где снежило больше всего

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      В Карпатах выпало почти 80 сантиметров снега
      В Карпатах выпало почти 80 сантиметров снега / karpaty.ua

      Утром 19 декабря на высокогорье Карпат высота снежного покрова достигала около 50 сантиметров, правда в некоторых районах выпало и около 80 сантиметров снега.

      Об этом говорится в сообщении отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

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      Согласно обнародованным данным, на станции Пожежевская высота снежного покрова составила 38-67 сантиметров: снег – свежий, нестабильный, правда, было лавиноопасно.

      Кроме того, на станции Плай выпало 16-49 сантиметров снега – он был свежим, пилообразным, умеренным и хорошо закрепленным.

      В то же время на снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составила 77 сантиметров.

      Напомним, 17-18 декабря во Львовской области из-за сильного снегопада полиция ограничивала движение грузовиков на трассе Киев – Чоп. Неочищенный участок располагался по дороге в Закарпатье, а именно перед перевалом и на самом перевале за Сколе.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Снег в Украине Погода отдых Путешествия
      Источник: 24 канал
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