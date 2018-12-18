Жертвы холода на Балканах: три человека в Сербии замерзли насмерть

Балканские страны страдают от холода. В Сербии три человека погибли из-за сильного мороза. В других регионах Балкан нарушено движение транспорта, отсутствует электроснабжение и даже закрыты школы.

Об этом сообщает Associated Press.

В результате обморожения двое мужчин в возрасте 61 и 48 лет погибли в северной и северо-западной части Сербии. Третьей жертвой холодов стал бездомный, тело которого нашли в заброшенном доме на юго-западе Сербии.

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Также в Сербии несколько сел остались без электричества. В Боснии на некоторых заснеженных дорогах запретили проезд грузовиков и тяжелых транспортных средств. А в центральных муниципалитетах Кониц и Ябланица закрыли школы на несколько дней. К тому же, боснийская власть госпитализировала группу мигрантов, которые заблудились в горном районе на границе с Хорватией. Двое из них получили серьезные обморожения.

В Румынии некоторые школы закрыты с понедельника из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также Министерство образования Румынии сообщило, что со вторника из-за сильных снегопадов будут закрыты все школы западной и юго-западной Румынии.



Последствия снегопадов в Румынии



Снегопады в Румынии