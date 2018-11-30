Согласно прогнозу погоды, в Украине зима 2018-2019 будет теплой и дождливой. Однако в отдельные дни следует ожидать и 20-градусного мороза. Среднезимняя температура составит 2-3 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух, информирует "Украинская правда".

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"Идет потепление атмосферы, зимой температура воздуха может быть теплее, чем обычно. Эта зима может быть на два градуса теплее, чем за последние 30 лет. Температура воздуха в среднем может колебаться за зиму от +2 до -3 градусов", – пояснила Вера Балабух.



В Украине ожидается самая теплая зима за 30 лет

В Украине за зиму, как правило, может выпадать от 90 до 200 мм осадков. Больше всего в Карпатах. В декабре и январе на востоке может быть несколько больше осадков, а в феврале на западе может наблюдаться дефицит осадков. Но если будут такие высокие температуры, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя или мокрого снега. Это в свою очередь приведет к гололедице, налипанию мокрого снега,

– сказала Балабух.

Согласно другому прогнозу синоптиков, Европу и Украину зимой накроют антициклоны, которые будут сменяться буранами и арктическими морозами. Захлестнет такая погода континент уже в конце ноября.

Однако морозов мы все же ждем. Синоптик отмечает, что на фоне достаточно высоких температур мы ожидаем, что будут затоки арктического воздуха, когда температура воздуха ночью и даже днем может опускаться до -20 градусов и ниже. Но это будут достаточно кратковременные периоды.