Згідно з прогнозом погоди в Україні зима 2018-2019 буде теплою і дощовою. Проте в окремі дні слід очікувати і 20-градусного морозу. Середньозимова температура складе 2-3 градуси тепла, що на 1-2 градуси вище норми.

Про це розповіла завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідницького гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, інформує "Українська правда".

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"Триває потепління атмосфери, взимку температура повітря може бути теплішою, ніж зазвичай. Ця зима може бути на два градуси теплішою, ніж за останніх 30 років. Температура повітря в середньому може коливатися за зиму від +2 до -3 градусів", – пояснила Віра Балабух.



В Україні очікується найтепліша зима за 30 років

В Україні за зиму як правило може випадати від 90 до 200 мм опадів. Найбільше в Карпатах. У грудні і січні на сході може бути дещо більше опадів, а в лютому на заході може спостерігатись дефіцит опадів. Але якщо будуть такі високі температури, то опади будуть випадати переважно у вигляді дощу чи мокрого снігу. Це в свою чергу призводитиме до ожеледиці, налипання мокрого снігу,

– сказала Балабух.

Згідно з іншим прогнозом синоптиків, Європу і Україну взимку накриють антициклони, які будуть змінюватися буранами й арктичними морозами. Захлесне така погода континент вже в кінці листопада.

Тому морозів ми таки чекаємо. Синоптик зазначає, що на фоні досить високих температур ми очікуємо, що будуть затоки арктичного повітря, коли температура повітря вночі і навіть вдень може знижуватися до -20 градусів і нижче. Але це будуть досить короткочасні періоди.