Якою буде погода в грудні: прогноз від синоптиків

Погода у перший місяць зими буде мінливою – в Україну прийде потіпління, яке час від часу будуть переривати кількаденні похолодання. Українцям не варто чекати на довготривалі сильні морози та снігопади. Різка зміна погоди та похолодання можливі лише наприкінці грудня.

Про це розповіли народні синоптики Володимир Деркач і Леонід Горбань, передають "Факти".

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За їхніми словами, хоч у грудні українці зможуть побачити сніг, по-справжньому зимової погоди очікувати не варто.

"Погода почне змінюватися в останній день листопада – з південних областей. Вже 1 грудня потепління дійде до півночі країни. Температура підвищиться на 3-5 градусів. Водночас в Україну прийде сніг, який у перші два дні грудня очікується по всій країні, крім заходу", – розповів Білик.

За його словами, з 3 грудня опади припиняться, але холод не піде в країни. Вже з 4 грудня, починаючи із західних областей, в Україні потеплішає: очікується денна температура близько 0, а нічна – від 0 до мінус 5 градусів морозу.

Деркач додав, що до кінця першої декади грудня варто очікувати похолодання на кілька днів, однак сильні морози до кінця цього року малоймовірні.

Друга десятиденка грудня в Україні почнеться з потепління, яке триватиме аж до 20 числа. При цьому підвищення температури буде супроводжуватися невеликими опадами у вигляді дощу і мокрого снігу. Третя декада першого зимового місяця почнеться з різкого зниження температури. Але воно буде нетривалим, на зміну прийде потепління. Сильного морозу не буде до кінця 2018 року,

– заявив синоптик.

Окрім того, Леонід Горбань наголосив, що "температурні гойдалки", які очікуються в грудні, будуть тривати і в січні. За його словами, справжня зима прийде в Україну приблизно після Різдвяних свят – через два тижні після початку 2019 року.

"Через те що незначні похолодання будуть змінюватися потеплінням, справжньої зими в грудні чекати не варто. Сніг випаде в останніх числах грудня і пролежить до перших днів січня 2019 року. Потім він почне танути, оскільки в першій половині січня також очікуються температурні скачки від морозів до потепління. Нормальна зима в Україну, за моїми розрахунками, прийде не раніше 16 січня", – зауважив синоптик.

Нагадаємо, 14 листопада у Києві випав перший сніг у цьому сезоні. Місто виявилось неготовим до такої погоди, тож столиця погрузла в автомобільних заторах. За даними київської міської влади ситуація ще печальніша: у місті сталися 300 ДТП. 70% з них – через масовий виїзд авто на літніх шинах.



Загалом через снігопад в Україні протягом середи, 14 листопада, сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 11 людей та ще 96 постраждали.