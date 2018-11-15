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      Снігопад в Україні: жертвами негоди стали 11 людей

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      Через снігопад в Україні загинули 11 людей
      Через снігопад в Україні загинули 11 людей / Ілюстративне фото

      Через снігопад в Україні протягом середи, 14 листопада, сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод. В аваріях загинули 11 людей та ще 96 постраждали.

      Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

      "За минулу добу маємо страшну статистику. Через погодні умови, неуважність, недбалість та інші причини на дорогах країни сталося 1358 ДТП", – сповістили правоохоронці.

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      У поліції закликали враховувати дорожню ситуацію під час вибору маршруту руху та не забувати про безпеку за кермом.

      Нагадаємо, 14 листопада у Києві та інших містах випав перший сніг. Це спровокувало чималі затори та автомобільні аварії.

      снігопад у Києві: хроніка подій
      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні Поліція Погода Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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