В Україні засніжило: яка ситуація на основних дорогах – карта

На трасах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях випав сильний сніг. Укравтодор максимально намагається забезпечити проїзд на основних дорогах.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

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МВС попереджає, що у більшості західних та північних областей дорога від снігу мокра.

Водії!



Стан покриття на трасах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжений ️ У більшості західних та північних областей мокрий



Будь ласка, враховуйте дорожню обстановку під час вибору маршруту слідування! pic.twitter.com/MVANrLZEBL — МВС України (@MVS_UA) 15 ноября 2018 г.

Будь ласка, враховуйте дорожню обстановку під час вибору маршруту слідування!

– закликає МВС.



Схема погодних умов та стану проїзду на шляхах України станом на 15.11.18 / Схема МВС України

Укравтодор повідомляє на Facebook-сторінці, що дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі. Щоб забезпечити проїзд на дорогах державного значення задіяні 281 одиниць техніки та 458 робітників, а в черговому режимі – 377 одиниць техніки та 610 робітників.

Нагадаємо, що у Києві, 14 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг, який спровокував затори і аварії.