В Украине заснежило: какова ситуация на основных дорогах - карта
На трассах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях выпал сильный снег. Укравтодор максимально пытается обеспечить проезд на основных дорогах.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.
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МВД предупреждает, что в большинстве западных и северных областей дорога от снега мокрая.
Пожалуйста, учитывайте дорожную обстановку при выборе маршрута следования!
– призывает МВД.
Схема погодных условий и состояние проезда на дорогах Украины по состоянию на 15.11.18 / Схема МВД Украины
Укравтодор сообщает на Facebook-странице, что дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. Чтобы обеспечить проезд на дорогах государственного значения задействовано 281 единиц техники и 458 рабочих, а в дежурном режиме – 377 единиц техники и 610 рабочих.
Напомним, что в Киеве, 14 ноября, выпал первый в этом сезоне снег, который спровоцировал пробки и аварии.
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