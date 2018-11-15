В Украине заснежило: какова ситуация на основных дорогах - карта

На трассах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях выпал сильный снег. Укравтодор максимально пытается обеспечить проезд на основных дорогах.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.

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МВД предупреждает, что в большинстве западных и северных областей дорога от снега мокрая.

Водії!



Стан покриття на трасах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжений ️ У більшості західних та північних областей мокрий



Будь ласка, враховуйте дорожню обстановку під час вибору маршруту слідування! pic.twitter.com/MVANrLZEBL — МВС України (@MVS_UA) 15 ноября 2018 г.

Пожалуйста, учитывайте дорожную обстановку при выборе маршрута следования!

– призывает МВД.



Схема погодных условий и состояние проезда на дорогах Украины по состоянию на 15.11.18 / Схема МВД Украины

Укравтодор сообщает на Facebook-странице, что дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. Чтобы обеспечить проезд на дорогах государственного значения задействовано 281 единиц техники и 458 рабочих, а в дежурном режиме – 377 единиц техники и 610 рабочих.

Напомним, что в Киеве, 14 ноября, выпал первый в этом сезоне снег, который спровоцировал пробки и аварии.

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