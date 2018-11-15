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      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В Украине заснежило: какова ситуация на основных дорогах - карта

      69 Читати новину українською
      На трассах государственного значения выпал сильный снег
      На трассах государственного значения выпал сильный снег / new.mk.ukravtodor

      На трассах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях выпал сильный снег. Укравтодор максимально пытается обеспечить проезд на основных дорогах.

      Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.

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      МВД предупреждает, что в большинстве западных и северных областей дорога от снега мокрая.

      Пожалуйста, учитывайте дорожную обстановку при выборе маршрута следования!
      – призывает МВД.

      схема сніг дороги карта
      Схема погодных условий и состояние проезда на дорогах Украины по состоянию на 15.11.18 / Схема МВД Украины

      Укравтодор сообщает на Facebook-странице, что дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. Чтобы обеспечить проезд на дорогах государственного значения задействовано 281 единиц техники и 458 рабочих, а в дежурном режиме – 377 единиц техники и 610 рабочих.

      Напомним, что в Киеве, 14 ноября, выпал первый в этом сезоне снег, который спровоцировал пробки и аварии.

      В УКРАИНЕ ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Снег в Украине Погода Укравтодор Дороги Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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