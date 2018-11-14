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      Почти 300 автомобилей попали в ДТП из-за снегопада в Киеве: детали

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      Из-за снегопада, который засыпал Киев и пригород в среду, 14 ноября, в столице произошло уже 294 аварии. Из-за многочисленных ДТП в городе образовались серьезные пробки.

      Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в социальной сети Facebook.

      По состоянию на 13 часов по спецлинии 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве,
      – написал Тракало.

      Читайте также: Укрзализныця говорит, что первый снег на движение поездов не повлиял

      70% ДТП связаны с тем, что водители не сменили летнюю резину.

      Уровень пробок в столице составляет 9 баллов.

      Читайте также: Киев встретил первый снегопад сезона

      В городе уже работает 339 единиц техники и 61 бригада работников. Всего в Киеве есть 424 единицы техники, поскольку в этом году закупили полсотни новых.

      С 6 утра мы проверили готовность наших сил и средств к реагированию в чрезвычайных ситуациях. Как правило, если усложняются погодные условия, по решению КГГА, мы выставляем технику большой проходимости на спусках и подъемах в Киеве,
      – отметила Светалана Водолага.

      К слову, первый снег не повлиял на работу "Укрзализныци", все поезда пока ездят по графику.

       

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Аварии и ДТП Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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