Почти 300 автомобилей попали в ДТП из-за снегопада в Киеве: детали

70% ДТП связаны с тем, что водители не сменили летнюю резину.

По состоянию на 13 часов по спецлинии 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве, – написал Тракало.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в социальной сети Facebook.

Уровень пробок в столице составляет 9 баллов.

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В городе уже работает 339 единиц техники и 61 бригада работников. Всего в Киеве есть 424 единицы техники, поскольку в этом году закупили полсотни новых.

С 6 утра мы проверили готовность наших сил и средств к реагированию в чрезвычайных ситуациях. Как правило, если усложняются погодные условия, по решению КГГА, мы выставляем технику большой проходимости на спусках и подъемах в Киеве,

– отметила Светалана Водолага.

К слову, первый снег не повлиял на работу "Укрзализныци", все поезда пока ездят по графику.