Майже 300 автомобілів потрапили в ДТП через снігопад у Києві: деталі
Через снігопад, який засипав Київ і передмістя в середу, 14 листопада, в столиці сталося вже 294 аварії. Через численні ДТП у місті утворилися серйозні затори.
Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало в соціальній мережі Facebook.
Станом на 13 годину на спецлінію 102 надійшло 294 звернення про ДТП у Києві,
— написав Тракало.
Рівень заторів в столиці становить 9 балів.
Читайте також: Як Київ зустрів перший снігопад сезону
В місті вже працює 339 одиниць техніки і 61 бригада працівників. Загалом у Києві є 424 одиниці техніки, оскільки цього року закупили півсотні нових.
З 6 ранку ми перевірили готовність наших сил та засобів до реагування в надзвичайних ситуаціях. Як правило, якщо ускладнюються погодні умови, за рішенням КМДА, ми виставляємо техніку великої прохідності на спусках і підйомах у Києві,
— зазначила Світалана Водолага.
До слова, перший сніг не вплинув на роботу "Укрзалізниці", всі поїзди поки що їздять за графіком.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі