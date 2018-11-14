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      Майже 300 автомобілів потрапили в ДТП через снігопад у Києві: деталі

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      Через снігопад, який засипав Київ і передмістя в середу, 14 листопада, в столиці сталося вже 294 аварії. Через численні ДТП у місті утворилися серйозні затори.

      Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало в соціальній мережі Facebook.

      Станом на 13 годину на спецлінію 102  надійшло 294 звернення про ДТП у Києві,
      — написав Тракало.

       
      Рівень заторів в столиці  становить 9 балів.
      В місті вже працює 339 одиниць техніки і 61 бригада працівників. Загалом у Києві є 424 одиниці техніки, оскільки цього року закупили півсотні нових.
       

      З 6 ранку ми перевірили готовність наших сил та засобів до реагування в надзвичайних ситуаціях. Як правило, якщо ускладнюються погодні умови, за рішенням КМДА, ми виставляємо техніку великої прохідності на спусках і підйомах у Києві,
      — зазначила Світалана Водолага.

      До слова, перший сніг не вплинув на роботу "Укрзалізниці", всі поїзди поки що їздять за графіком.

       

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Сніг в Україні Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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