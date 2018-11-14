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      Укрзалізниця каже, що перший сніг на рух поїздів не вплинув

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      Сніг
      Сніг / Getty Images

      Перший сніг, який випав сьогодні в Україні, не вплинув на роботу "Укрзалізниці", всі поїзди поки що їздять за графіком.

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      Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" на своїй офіційній сторінці у Facebook, залізничники вже повністю готові до роботи взимку.

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      "Снігоприбиральна техніка перевірена, запаси піску сформовані, до перевезень підготовлено 2812 вагонів, з них 2178 вагонів – на комбінованому опаленні та 634 – на вугільному, для яких уже маємо його достатній запас", – заявили у компанії.

      До слова, через перший сніг на дорогах столиці оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору". Спецтехніка розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами, щоб запобігти утворенню слизькості.

      Теги: Новини України Новини політики Сніг в Україні Укрзалізниця Транспорт
      Джерело: 24 канал
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