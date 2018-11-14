Укрзализныця говорит, что первый снег на движение поездов не повлиял

Первый снег, который выпал сегодня в Украине, не повлиял на работу "Укрзализныци", все поезда пока ездят по графику.

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Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей официальной странице в Facebook, железнодорожники уже полностью готовы к работе зимой.

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"Снегоуборочная техника проверена, запасы песка сформированы, к перевозкам подготовлены 2812 вагонов, из них 2178 вагонов – на комбинированном отоплении и 634 – на угольном, для которых уже имеем его достаточный запас", – заявили в компании.

К слову, из-за первого снега на дорогах столицы оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора". Спецтехника начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами, чтобы предотвратить образование скользкости.