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      Снег в Украине: Омелян рассказал, сколько ДТП произошло за сутки

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      14 ноября в Украине произошло свыше тысячи ДТП
      14 ноября в Украине произошло свыше тысячи ДТП / Фото из открытых источников

      14 ноября в Украине выпал первый снег. Из-за непогоды в некоторых городах образовался транспортный коллапс, а всего в стране произошло более 1000 дорожно-транспортных происшествий.

      Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook.

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      "Как мы ездим на авто... За сутки более 1000 ДТП по всей стране. Из них только в Киеве – 498. 30% водителей не изменили летнюю резину на зимнюю. Только 46% были пристегнуты", – подчеркнул министр.

      Чиновник отметил, что согласно соцопросам, ремнями безопасности пользуется не более 23% украинцев.

      Министр призвал водителей и пассажиров быть осторожными на дороге и обязательно пристегиваться и вовремя менять летнюю резину на зимнюю, так как это может уберечь жизнь и обезопасить от трагедии.

      Минимум половины этих смертей, увечий, ДТП могло не быть, если бы каждый потратил секунду в начале путешествия на застегивания ремня безопасности и час раз в полгода на своевременную замену сезонной резины авто. Берегите себя!
      – подытожил Омелян.

      Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег в этом сезоне. Город оказался неготовым к такой погоде, поэтому столица погрязла в автомобильных пробках. По данным киевской городской власти ситуация еще печальнее: в городе произошли 500 ДТП. 70% из них – из-за массового выезда авто на летних шинах.

      Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Владимир Омелян Киев замело снегом
      Источник: 24 Канал
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