Снегопад в Украине: жертвами непогоды стали 11 человек
Из-за снегопада в Украине в течение среды, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 11 человек и еще 96 пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"За минувшие сутки имеем страшную статистику. Из-за погодных условий, невнимательности, халатности и других причин на дорогах страны произошло 1 358 ДТП" – сообщили правоохранители.
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В полиции призвали учитывать дорожную ситуацию при выборе маршрута движения и не забывать о безопасности за рулем.
Напомним, 14 ноября в Киеве и других городах выпал первый снег. Это спровоцировало немалые пробки и автомобильные аварии.
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Источник: 24 канал
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