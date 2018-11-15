Снегопад в Украине: жертвами непогоды стали 11 человек

Из-за снегопада в Украине в течение среды, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 11 человек и еще 96 пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"За минувшие сутки имеем страшную статистику. Из-за погодных условий, невнимательности, халатности и других причин на дорогах страны произошло 1 358 ДТП" – сообщили правоохранители.

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В полиции призвали учитывать дорожную ситуацию при выборе маршрута движения и не забывать о безопасности за рулем.

Напомним, 14 ноября в Киеве и других городах выпал первый снег. Это спровоцировало немалые пробки и автомобильные аварии.

СНЕГОПАД В КИЕВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ