Частину України засипало снігом до 15 сантиметрів: фото і відео

У ніч з 19 на 20 листопада частину областей України замело снігом, а на дорогах утворилася ожеледиця. Подекуди, висота снігового покриву сягнула до 15 сантиметрів.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

Читайте також: Негода в Україні: які області постраждали та де очікувати різке погіршення погоди

20 листопада у нічний час було різке ускладнення погодних в Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській мокрий сильний сніг, Київській, Закарпатській, Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській та Одеській областях місцями мокрий сніг. Середня висота снігового покриву в областях де випав сніг від 3 до 15 сантиметрів,

– йдеться у повідомленні.

На більшості території країни температура повітря коливалася у межах від +2 градусів тепла до -4 градусів морозу.

Вночі на дорогах Одеської, Волинської, Львівської та Миколаївської областей утворилася ожеледиця.

Також, користувачі публікують у соцмережах чарівні фото засніжених міст.