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      Частину України засипало снігом до 15 сантиметрів: фото і відео

      2346 Читать новость на русском
      Зима в Україні
      Зима в Україні / Фото з Instagram

      У ніч з 19 на 20 листопада частину областей України замело снігом, а на дорогах утворилася ожеледиця. Подекуди, висота снігового покриву сягнула до 15 сантиметрів.

      Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

      Читайте також: Негода в Україні: які області постраждали та де очікувати різке погіршення погоди

      20 листопада у нічний час було різке ускладнення погодних в Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській мокрий сильний сніг, Київській, Закарпатській, Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській та Одеській областях місцями мокрий сніг. Середня висота снігового покриву в областях де випав сніг від 3 до 15 сантиметрів,
      – йдеться у повідомленні.

      На більшості території країни температура повітря коливалася у межах від +2 градусів тепла до -4 градусів морозу.

      Вночі на дорогах Одеської, Волинської, Львівської та Миколаївської областей утворилася ожеледиця.

      Також, користувачі публікують у соцмережах чарівні фото засніжених міст.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      За вікном вже зима. Сніжинки повільно огортають землю. За ніч білих пухнастиків випало багато:) . В мій ранок сьогодні увірвався шум з вулиці. Це був синій трактор, який чистив вулиці. Це ж треба, ти ще спиш, милуєшся снігом, а вони вже працюють... працюють, щоб нам зручніше дістатися на роботу, в школу або садок) #Кременчук #сніг #сніжнаосінь #сніжок

      Допис, поширений Альона Душенко (@alonadushenko)

       

      Теги: Новини України Сніг в Україні Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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