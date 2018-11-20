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      Негода в Україні: які області постраждали та де очікувати різке погіршення погоди

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      В Україні через негоду в трьох областях знеструмлено 60 населених пунктів
      В Україні через негоду в трьох областях знеструмлено 60 населених пунктів / Фото з відкритих джерел

      Частину України накрила негода, через що сталося знеструмлення 60 населених пунктів у трьох областях. Окрім того, синоптики прогнозують 20 листопада погрішення погодних умов - шквали вітру, дощ, мокрий сніг та ожеледицю.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

      Читайте також: На Україну чекає різке погіршення погоди: синоптик назвала дату

      З 19 на 20 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями сильний мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 3 областях, а саме: Одеська – 32, Кіровоградська – 26, Миколаївська – 2,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі бригади обленерго намагаються відновити електропостачання.

      Також, рятувальники попереджають про погіршення погоди у центральних, південних і частково східних регіонах, та закликають бути обережними.

      "20 листопада на півдні та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 метрів за секунду; вночі у центральних, південних областях та на Донеччині місцями сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни подекуди ожеледиця", – додали у ДСНС.

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      Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода у вівторок, 20 листопада, в Україні буде без серйозних опадів, щоправда на південному сході все ж буде волого. Температура ж повітря у середньому становитиме 0 – +2 градуси тепла.

      Теги: Новини України Негода в Україні ДСНС Сніг в Україні Електроенергія
      Джерело: 24 Канал
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