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      Непогода в Украине: какие области пострадали и где ожидать резкое ухудшение погоды

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      В Украине из-за непогоды в трех областях обесточены 60 населенных пунктов
      В Украине из-за непогоды в трех областях обесточены 60 населенных пунктов / Фото из открытых источников

      Часть Украины накрыла непогода, из-за чего произошло обесточивание 60 населенных пунктов в трех областях. Кроме того, синоптики прогнозируют 20 ноября ухудшения погодных условий - порывы ветра, дождь, мокрый снег и гололедицу.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

      Читайте также: Украину ждет резкое ухудшение погоды: синоптик назвала дату

      С 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская – 32, Кировоградская – 26, Николаевская – 2,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение.

      Также спасатели предупреждают об ухудшении погоды в центральных, южных и частично восточных регионах, и призывают быть осторожными.

      "20 ноября на юге и востоке страны местами порывы ветра 15-20 метров в секунду; ночью в центральных, южных областях и в Донецкой области местами сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны местами гололедица", – добавили в ГСЧС.

      via GIPHY

      Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода во вторник, 20 ноября, в Украине будет без серьезных осадков, правда на юго-востоке все же будет влажно. Температура же воздуха в среднем составит 0 – +2 градуса тепла.

      Теги: Новости Украины Электроэнергия Снег в Украине ГСЧС Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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