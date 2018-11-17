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      Украину ожидает резкое ухудшение погоды: синоптик назвала дату

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      В Украине 21-22 ноября ухудшатся погодные условия
      В Украине 21-22 ноября ухудшатся погодные условия / Фото из открытых источников

      В Украине на следующей неделе ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют во всех регионах дожди, снег и шквалы ветра.

      Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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      В последующие среду-четверг, 21-22 ноября, в Украину придет существенное осложнение погоды. Сильные осадки, сильный ветер,
      – отметила она.

      По ее словам, ухудшение погодных условий в Украине принесет циклон с юго-запада.

      В то же время, как сообщает Укргидрометцентр, непогода охватит всю Украину, кроме Луганщины. Там, сохранится морозная, но сухая погода.

      Температура воздуха будет колебаться от -4 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем.


      Прогноз погоды в Украине на 22 ноября

      Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег в этом сезоне. Город оказался неготов к такой погоде, поэтому столица замерла в автомобильных пробках. По данным киевской городской власти ситуация еще печальнее: в городе произошли 300 ДТП. 70% из них – из-за массового выезда автомобилей на летних шинах.

      В общем из-за снегопада в Украине в среду, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 человек и еще 96 пострадали.

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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