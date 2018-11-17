Украину ожидает резкое ухудшение погоды: синоптик назвала дату

В Украине на следующей неделе ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют во всех регионах дожди, снег и шквалы ветра.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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В последующие среду-четверг, 21-22 ноября, в Украину придет существенное осложнение погоды. Сильные осадки, сильный ветер,

– отметила она.

По ее словам, ухудшение погодных условий в Украине принесет циклон с юго-запада.

В то же время, как сообщает Укргидрометцентр, непогода охватит всю Украину, кроме Луганщины. Там, сохранится морозная, но сухая погода.

Температура воздуха будет колебаться от -4 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем.



Прогноз погоды в Украине на 22 ноября

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег в этом сезоне. Город оказался неготов к такой погоде, поэтому столица замерла в автомобильных пробках. По данным киевской городской власти ситуация еще печальнее: в городе произошли 300 ДТП. 70% из них – из-за массового выезда автомобилей на летних шинах.



В общем из-за снегопада в Украине в среду, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 человек и еще 96 пострадали.