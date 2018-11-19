Прогноз погоди на 20 листопада: у деяких областях – мокрий сніг, на решті території – без опадів
Погода у вівторок, 20 листопада, в Україні здебільшого буде без серйозних опадів, щоправда на південному сході все ж буде волого. Температура ж повітря у середньому становитиме 0 – +2 градуси.
Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"20 листопада вдень волога погода з опадами передбачається на Південному Сході України. А більшість областей потраплять у зону впливу північного, скандинавського антициклону. Тому якісь серйозні опади – навряд. У Києві найближчими днями переважатиме погода суха прохолодна – вдень 0 – +2 градуси", – зауважила експерт.
Прогноз погоди на вівторок, 20 листопада, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – 0…+2
В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, переконують, що у східній частині України випаде невеликий мокрий сніг, а у решті регіонів опади не очікуються.
На дорогах подекуди очікується ожеледиця. Вітер – східний і північно-східний, швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, натомість на півдні та сході країни – місцями пориви зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Температура вдень загалом становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на Закарпатті – 5-10 градусів тепла; у південних областях протягом доби – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В Криму очікується невеликий дощ, а стовпчики термометрів піднімуться до 3- 8 градусів тепла,
– зауважили синоптики.
Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, у середу-четвер, 21-22 листопада, в Україну прийде суттєве ускладнення погоди. Також, зазначає вона, очікуються сильні опади та сильний вітер.