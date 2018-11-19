Погода у вівторок, 20 листопада, в Україні здебільшого буде без серйозних опадів, щоправда на південному сході все ж буде волого. Температура ж повітря у середньому становитиме 0 – +2 градуси.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"20 листопада вдень волога погода з опадами передбачається на Південному Сході України. А більшість областей потраплять у зону впливу північного, скандинавського антициклону. Тому якісь серйозні опади – навряд. У Києві найближчими днями переважатиме погода суха прохолодна – вдень 0 – +2 градуси", – зауважила експерт.

Прогноз погоди на вівторок, 20 листопада, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – 0…+2

В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, переконують, що у східній частині України випаде невеликий мокрий сніг, а у решті регіонів опади не очікуються.

На дорогах подекуди очікується ожеледиця. Вітер – східний і північно-східний, швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, натомість на півдні та сході країни – місцями пориви зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Температура вдень загалом становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на Закарпатті – 5-10 градусів тепла; у південних областях протягом доби – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В Криму очікується невеликий дощ, а стовпчики термометрів піднімуться до 3- 8 градусів тепла,

– зауважили синоптики.