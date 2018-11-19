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      Прогноз погоды на 20 ноября: в некоторых областях – мокрый снег, в других региона – без осадков

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      Прогноз погоды в Украине на 20 ноября: небольшой мокрый снег возможен лишь на юго-востоке, на остальной территории – без осадков
      Прогноз погоды в Украине на 20 ноября: небольшой мокрый снег возможен лишь на юго-востоке, на остальной территории – без осадков / Соцсети

      Погода во вторник, 20 ноября, в Украине в основном будет без серьезных осадков, правда на юго-востоке все же будет влажно. Температура же воздуха в среднем составит 0 – +3 градуса.

      Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      "20 ноября днем влажная погода с осадками предполагается на Юго-Востоке Украины. А большинство областей попадут в зону влияния северного, скандинавского антициклона. Поэтому какие-то серьезные осадки – вряд ли. В Киеве в ближайшие дни будет преобладать сухая прохладная погода – днем 0 – +2 градуса", – отметила эксперт.

      Прогноз погоды на вторник, 20 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – 0...+2

      Винница – 0...+2

      Одесса – +1...+3

      Николаев – +1...+3

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы – 0... + 2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – 0...+2

       

      В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, уверяют, что в восточной части Украины выпадет небольшой мокрый снег, а в остальных регионах осадки не ожидаются.

      На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер-восточный и северо-восточный, скорость его составит 7-12 метров в секунду, зато на юге и востоке страны – местами порывы со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура днем в целом составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Закарпатье – 5-10 градусов тепла, в южных областях в течение суток – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В Крыму ожидается небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до 3 - 8 градусов тепла,
      - отметили синоптики.

      Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, в среду-четверг, 21-22 ноября, в Украину придет существенное осложнение погоды. Также, отмечает она, ожидаются сильные осадки и сильный ветер.

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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