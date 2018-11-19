Погода во вторник, 20 ноября, в Украине в основном будет без серьезных осадков, правда на юго-востоке все же будет влажно. Температура же воздуха в среднем составит 0 – +3 градуса.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"20 ноября днем влажная погода с осадками предполагается на Юго-Востоке Украины. А большинство областей попадут в зону влияния северного, скандинавского антициклона. Поэтому какие-то серьезные осадки – вряд ли. В Киеве в ближайшие дни будет преобладать сухая прохладная погода – днем 0 – +2 градуса", – отметила эксперт.

Прогноз погоды на вторник, 20 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +3...+5

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0... + 2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+2

В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, уверяют, что в восточной части Украины выпадет небольшой мокрый снег, а в остальных регионах осадки не ожидаются.

На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер-восточный и северо-восточный, скорость его составит 7-12 метров в секунду, зато на юге и востоке страны – местами порывы со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура днем в целом составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Закарпатье – 5-10 градусов тепла, в южных областях в течение суток – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В Крыму ожидается небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до 3 - 8 градусов тепла,

- отметили синоптики.