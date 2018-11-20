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      Часть Украины засыпало снегом до 15 сантиметров: фото и видео

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      Зима в Украине
      Зима в Украине / Фото из Instagram

      В ночь с 19 на 20 ноября часть областей Украины замело снегом, а на дорогах образовалась гололедица. Местами высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.

      Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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      20 ноября в ночное время было резкое осложнение погодных условий в Винницкой, Кировоградской, Черкасской мокрый сильный снег, Киевской, Закарпатской, Полтавской, Хмельницкой, Черновицкой, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Николаевской и Одесской областях местами мокрый снег. Средняя высота снежного покрова в областях где выпал снег от 3 до 15 сантиметров,
      – говорится в сообщении.

      На большинстве территории страны температура воздуха колебалась в пределах от +2 градусов тепла до -4 градусов мороза.

      Ночью на дорогах Одесской, Волынской, Львовской и Николаевской областей образовалась гололедица.

      Также, пользователи публикуют в соцсетях волшебные фото заснеженных городов.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      За вікном вже зима. Сніжинки повільно огортають землю. За ніч білих пухнастиків випало багато:) . В мій ранок сьогодні увірвався шум з вулиці. Це був синій трактор, який чистив вулиці. Це ж треба, ти ще спиш, милуєшся снігом, а вони вже працюють... працюють, щоб нам зручніше дістатися на роботу, в школу або садок) #Кременчук #сніг #сніжнаосінь #сніжок

      Допис, поширений Альона Душенко (@alonadushenko)

       

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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