В ночь с 19 на 20 ноября часть областей Украины замело снегом, а на дорогах образовалась гололедица. Местами высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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20 ноября в ночное время было резкое осложнение погодных условий в Винницкой, Кировоградской, Черкасской мокрый сильный снег, Киевской, Закарпатской, Полтавской, Хмельницкой, Черновицкой, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Николаевской и Одесской областях местами мокрый снег. Средняя высота снежного покрова в областях где выпал снег от 3 до 15 сантиметров,

– говорится в сообщении.

На большинстве территории страны температура воздуха колебалась в пределах от +2 градусов тепла до -4 градусов мороза.

Ночью на дорогах Одесской, Волынской, Львовской и Николаевской областей образовалась гололедица.

Также, пользователи публикуют в соцсетях волшебные фото заснеженных городов.