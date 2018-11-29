08:28
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Какой будет погода в декабре: прогноз от синоптиков

      166 Читати новину українською
      Погода в декабре 2018 в Украине
      Погода в декабре 2018 в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в первый месяц зимы будет переменчивой – в Украину придет потепление, которое время от времени будут прерывать пару холодных дней. Украинцам не стоит ждать долговременных сильных морозов и снегопадов. Резкое изменение погоды и похолодание возможны только в конце декабря.

      Об этом рассказали народные синоптики Владимир Деркач и Леонид Горбань, передают "Факты".

      Читайте также: Часть Украины засыпало снегом до 15 сантиметров фото и видео

      По их словам, хотя в декабре украинцы смогут увидеть снег, по–настоящему зимней погоды ожидать не стоит.

      "Погода начнет меняться в последний день ноября – из южных областей. Уже 1 декабря потепление придет на север страны. Температура повысится на 3–5 градусов. В то же время в Украину придет снег, который в первые два дня декабря ожидается по всей стране, кроме запада", – рассказал Билык.

      via GIPHY

      По его словам, с 3 декабря осадки прекратятся, но холод не уйдет из страны. Уже с 4 декабря, начиная с западных областей, в Украине потеплеет: ожидается дневная температура около 0, а ночная – от 0 до минус 5 градусов мороза.

      Деркач добавил, что к концу первой декады декабря следует ожидать похолодания на несколько дней, однако сильные морозы до конца этого года маловероятны.

      Вторая десятидневка декабря в Украине начнется с потепления, которое продлится до 20 числа. При этом повышение температуры будет сопровождаться небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Третья декада первого зимнего месяца начнется с резкого снижения температуры. Но оно будет непродолжительным, на смену придет потепление. Сильного мороза не будет до конца 2018 года,
      – заявил синоптик.

      Кроме того, Леонид Горбань отметил, что "температурные качели", которые ожидаются в декабре, будут продолжаться и в январе. По его словам, настоящая зима придет в Украину примерно после Рождественских праздников – через две недели после начала 2019 года.

      "Так что незначительное похолодание будут меняться потеплением, настоящей зимы в декабре ждать не стоит. Снег выпадет в последних числах декабря и пролежит до первых дней января 2019 года. Затем он начнет таять, поскольку в первой половине января также ожидаются температурные скачки от морозов до потепления. Нормальная зима в Украине, по моим расчетам, придется не раньше 16 января", – отметил синоптик.

      Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег в этом сезоне. Город оказалось неготовым к такой погоде, поэтому столица замерла в автомобильных пробках. По данным киевской городской власти ситуация еще печальнее: в городе произошли 300 ДТП. 70% из них – из-за массового выезда автомобилей на летних шинах.

      В общем из-за снегопада в Украине в среду, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 человек и еще 96 пострадали.

      Теги: Новости Украины Новости политики Снег в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      7 ноября 2019 , 12:56 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Оскар-2016. Лучшие платья красной дорожки
       29 февраля 2016 , 11:28
      Я не готова простить, – Оксана Берченко, которая потеряла в ДТП в Харькове мужа и сестру
       21 февраля , 10:24
      23 года эпохи Буффона: от дебюта за Парму против будущего президента Либерии до трофея вместе с его сыном
       5 августа , 12:25
      Травмированный форвард сборной Украины вскоре вернется к тренировкам с командой
       29 октября , 19:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук