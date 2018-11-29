Какой будет погода в декабре: прогноз от синоптиков

Погода в первый месяц зимы будет переменчивой – в Украину придет потепление, которое время от времени будут прерывать пару холодных дней. Украинцам не стоит ждать долговременных сильных морозов и снегопадов. Резкое изменение погоды и похолодание возможны только в конце декабря.

Об этом рассказали народные синоптики Владимир Деркач и Леонид Горбань, передают "Факты".

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По их словам, хотя в декабре украинцы смогут увидеть снег, по–настоящему зимней погоды ожидать не стоит.

"Погода начнет меняться в последний день ноября – из южных областей. Уже 1 декабря потепление придет на север страны. Температура повысится на 3–5 градусов. В то же время в Украину придет снег, который в первые два дня декабря ожидается по всей стране, кроме запада", – рассказал Билык.

По его словам, с 3 декабря осадки прекратятся, но холод не уйдет из страны. Уже с 4 декабря, начиная с западных областей, в Украине потеплеет: ожидается дневная температура около 0, а ночная – от 0 до минус 5 градусов мороза.

Деркач добавил, что к концу первой декады декабря следует ожидать похолодания на несколько дней, однако сильные морозы до конца этого года маловероятны.

Вторая десятидневка декабря в Украине начнется с потепления, которое продлится до 20 числа. При этом повышение температуры будет сопровождаться небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Третья декада первого зимнего месяца начнется с резкого снижения температуры. Но оно будет непродолжительным, на смену придет потепление. Сильного мороза не будет до конца 2018 года,

– заявил синоптик.

Кроме того, Леонид Горбань отметил, что "температурные качели", которые ожидаются в декабре, будут продолжаться и в январе. По его словам, настоящая зима придет в Украину примерно после Рождественских праздников – через две недели после начала 2019 года.

"Так что незначительное похолодание будут меняться потеплением, настоящей зимы в декабре ждать не стоит. Снег выпадет в последних числах декабря и пролежит до первых дней января 2019 года. Затем он начнет таять, поскольку в первой половине января также ожидаются температурные скачки от морозов до потепления. Нормальная зима в Украине, по моим расчетам, придется не раньше 16 января", – отметил синоптик.

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег в этом сезоне. Город оказалось неготовым к такой погоде, поэтому столица замерла в автомобильных пробках. По данным киевской городской власти ситуация еще печальнее: в городе произошли 300 ДТП. 70% из них – из-за массового выезда автомобилей на летних шинах.



В общем из-за снегопада в Украине в среду, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 человек и еще 96 пострадали.