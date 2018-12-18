Жертви холоду на Балканах: троє людей у Сербії замерзли на смерть

Балканські країни потерпають від холоду. У Сербії троє людей загинуло через сильний мороз. У інших регіонах Балканів порушений рух транспорту, відсутнє електропостачання та навіть закриті школи.

Про це повідомляє Associated Press.

Внаслідок обмороження двоє чоловіків віком 61 та 48 років загинули у північній та північно-західній частині Сербії. Третьою жертвою холодів став безхатченко, тіло якого знайшли у покинутому будинку на південному заході Сербії.

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Також у Сербії кілька сіл залишилися без електрики. У Боснії на деяких засніжених дорогах заборонили проїзд вантажівок і важких транспортних засобів. А в центральних муніципалітетах Коніц і Ябланіца закрили школи на кілька днів. До того ж, боснійська влада госпіталізувала групу мігрантів, які забулукали в гірському районі на кордоні з Хорватією. Двоє з них отримали серйозні обмороження.

У Румунії деякі школи закриті з понеділка через перебої в подачі електроенергії. Також Міністерство освіти Румунії повідомило, що з вівторка через сильні снігопади будуть закриті усі школи західної і південно-західної Румунії.

Наслідки снігопадів в Румунії

Снігопади в Румунії