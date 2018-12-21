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      Прогноз погоды на 22 декабря: в Украину пришла оттепель, во всех областях – дожди со снегом

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      Погода 22 декабря 2018 Украина: прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 22 декабря / Фото из свободных источников

      Погода в Украине в субботу, 22 декабря, будет теплой, однако во всех регионах пройдут дожди с переходом в мокрый снег. Температурные отметки во всех, без исключения, регионах будут "плюсовыми".

      Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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      Так, теплее всего будет в ряде западных и южных областей, а также в Крыму. На Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине, в Одесской и Херсонской областях воздух прогреется до + 5...+7 градусов. А вот в Крыму температура будет колебаться от +6 до +8 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет на севере и в центре, а также в ряде восточных областей. Там столбики термометров будут показывать +1...+3 градуса.

      На остальной территории температура будет колебаться от 2 до 6 градусов с отметкой "плюс".

      Кроме этого, по всей территории Украины 22 декабря пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве синоптики прогнозируют до +1...+3 градусов. В столице также пройдет дождь с мокрым снегом.

      Прогноз погоды на субботу, 22 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +3...+5

      Житомир – +2...+4

      Винница – +2...+4

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +5...+7

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – +1...+3

      Чернигов – +1...+3

      Сумы – + 1... + 3

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – +1...+3

      прогноз погоди на грудень прогноз на 22 грудня
      Прогноз погоды на 22 декабря от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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