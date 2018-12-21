Прогноз погоды на 22 декабря: в Украину пришла оттепель, во всех областях – дожди со снегом
Погода в Украине в субботу, 22 декабря, будет теплой, однако во всех регионах пройдут дожди с переходом в мокрый снег. Температурные отметки во всех, без исключения, регионах будут "плюсовыми".
Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
Читайте также: Карпаты завалило снегом: где снежило больше всего
Так, теплее всего будет в ряде западных и южных областей, а также в Крыму. На Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине, в Одесской и Херсонской областях воздух прогреется до + 5...+7 градусов. А вот в Крыму температура будет колебаться от +6 до +8 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, будет на севере и в центре, а также в ряде восточных областей. Там столбики термометров будут показывать +1...+3 градуса.
На остальной территории температура будет колебаться от 2 до 6 градусов с отметкой "плюс".
Кроме этого, по всей территории Украины 22 декабря пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве синоптики прогнозируют до +1...+3 градусов. В столице также пройдет дождь с мокрым снегом.
Прогноз погоды на субботу, 22 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Сумы – + 1... + 3
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 22 декабря от Укргидрометцентра
Выбор редакции
-
На Винничине три прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ: подробностисегодня , 17:31
-
Самолет Ан-26 с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго: много погибшихсегодня , 16:20
-
Прекратила быть жертвой: Ани Лорак прокомментировала развод с мужем после его изменысегодня , 15:56