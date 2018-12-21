Прогноз погоды на 22 декабря: в Украину пришла оттепель, во всех областях – дожди со снегом

Погода в Украине в субботу, 22 декабря, будет теплой, однако во всех регионах пройдут дожди с переходом в мокрый снег. Температурные отметки во всех, без исключения, регионах будут "плюсовыми".

Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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Так, теплее всего будет в ряде западных и южных областей, а также в Крыму. На Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине, в Одесской и Херсонской областях воздух прогреется до + 5...+7 градусов. А вот в Крыму температура будет колебаться от +6 до +8 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, будет на севере и в центре, а также в ряде восточных областей. Там столбики термометров будут показывать +1...+3 градуса.

На остальной территории температура будет колебаться от 2 до 6 градусов с отметкой "плюс".

Кроме этого, по всей территории Украины 22 декабря пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве синоптики прогнозируют до +1...+3 градусов. В столице также пройдет дождь с мокрым снегом.

Прогноз погоды на субботу, 22 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +5...+7

Николаев – +4...+6

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Сумы – + 1... + 3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 22 декабря от Укргидрометцентра