Стихійні лиха, що сколихнули світ у 2018 році: нищівні пожежі, землетруси, повені

Кожного року планета потерпає від руйнівних стихійних лих. Негода на своєму шляху не щадить нічого і нікого, забирає мільйони життів по усьому світі, а цілі міста рівняє з землею.

У 2018 році Землею прокотилась низка ураганів, повеней, штормів, тайфунів і піщаних бур, які забрали тисячі життів. Поки одні країни потерпали від нищівних пожеж, що випалювали цілі регіони, інші куточки планети сколихнула низка потужних землетрусів та виверження вулканів.

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Науковці відзначають, що така кількість стихійних лих є наслідком глобального потепління та повільного знищення екології Землі. Тому жителям світу варто задуматись над негативними наслідками своєї діяльності і берегти планету.

Журналісти 24 каналу підвели моторошні підсумки року та зробили підбірку найстрашніших стихійних катастроф, які обрушилися на світ у 2018 році.

Землетруси

Індонезія

Коли: липень, серпень, вересень 2018 року

Де: острови Ломбок, Сулавесі та Балі

Жертви: щонайменше 2200 людей

29 липня землетрус магнітудою понад 6 сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становила 12 людей, ще 40 постраждали. Від підземних поштовхів постраждали сотні тисяч будівель.



5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7. Внаслідок стихії, загинуло щонайменше 350 осіб. Цього разу, крім острова Ломбок, землетрус зачепив ще й Балі, а поштовхи відчувалися і на острові Ява. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.

Turut mendoakan yang terbaik kami panjatkan untuk seluruh warga Lombok yang terkena dampak gempa, sudah 104x gempa terjadi, stay safe and always pray

Bantuan terus mengalir dari berbagai pihak juga kedutaan negara tetangga.#lombok #prayforlombok pic.twitter.com/SCVJ8qG8aO — Bung Tani Indonesia (@Dolley_Agri) 29 липня 2018 р.

Наймасштабніша стихія обрушилася на Індонезію 28 вересня. Спочатку на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою в 7,7 – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу.

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Слідом за підземними поштовхами місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі. Загинуло щонайменше 1760 людей, тисячі постраждали. Стихія зруйнувала 66 тисяч будинків, а частину острова перетворила на звалища та масове поховання місцевих жителів.

Відомо, що українців не було серед загиблих та постраждалих внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії.

Японія

Коли: вересень 2018 року

Де: острів Хоккайдо

Жертви: 44 людини

5 вересня в Японії на острові Хоккайдо стався сильний землетрус магнітудою 6,6. Він забрав життя щонайменше чотирьох десятків людей та щонайменше 100 постраждалих.

Окрім того, через підземні поштовхи сталися зсуви землі у трьох районах острова, а також обвалення будівель. Були пошкоджені дороги, а без світла залишилося близько 3 мільйонів будинків – через відключення всіх чотирьох теплоелектростанцій у Хоккайдо.



Наслідки землетрусу та зсувів у Японії

Гаїті

Коли: жовтень 2018 року

Де: Гаїті

Жертви: 11 людей

Вночі 7 жовтня біля берегів Гаїті стався потужний землетрус магнітудою 5,9. Загинуло щонайменше одинадцятеро людей. Стихія зруйнувала багато будівель, десятки людей опинились під завалами.

Цей землетрус став найсильнішим у регіоні за останні вісім років.

Пожежі

Каліфорнія

Коли: листопад 2018 року

Де: Каліфорнія, США

Жертви: 11 людей

9 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Влада евакуювала понад 20 тисяч місцевих жителів, яким загрожувала небезпека. Жертвами стихії стали щонайменше 97 осіб, ще кілька сотень постраждали.

Стихія знищила понад 12 тисяч будівель та ціле зіркове містечко Парадайз, що у перекладі з англійської означає "Рай", мешканцями якого були знамениті актори, співаки, моделі.

Here's the latest in the California wildfires #CampFire



️ 1,011 people are missing

️ Death toll rises to 71

️ Trump blames fires on "poor management"



MORE: https://t.co/IMCj56lKzK pic.twitter.com/JxpCqEpIPQ — Complex (@Complex) 17 листопада 2018 р.

Серед постраждалих від стихії були й українці: мати і доньку вогонь ледь не застав у їхньому авто. Їм вдалося втекти з округу, коли полум'я тільки почало вирувати.

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Каліфорнійські пожежі завдали збитків на суму понад 2,975 мільярда доларів. Окрім того, через вогонь якість повітря у зоні стихійного лиха була навіть гіршою, ніж у містах Індії та Китаю.

Цю пожежу назвали найбільшою в історії штату Каліфорнія.

Греція

Коли: липень 2018 року

Де: Греція

Жертви: 87 людей

23 липня поблизу Афін у Греції спалахнула масштабна лісова пожежа. Стихія забрала життя щонайменше 87 людей, ще близько 200 – отримали опіки і травми.

Найбільше від вогню постраждав курорт Маті. Там на одній із вілл знайшли тіла 24 осіб. Жертви стихії згоріли живцем у домівках та автомобілях під час спроб урятуватися. Серед них – багато дітей.



Масштабна пожежа у Греції

Стихія знищила на своєму шляху ліси, ферми, сотні будинків та автомобілів. 24 липня влада Греції оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок пожежі.

В епіцентрі стихійного лиха опинився український депутат, голова Комітету ПАРЄ з питань культури Володимир Ар'єв з дружиною. За його словами, вони ледве вибралися звідти.

Повені

Італія та Франція

Коли: жовтень 2018 року

Де: Сицилія, Сардинія, Франція

Жертви: майже 30 людей

3 литопада у Сицилії почалися сильні дощі, які викликали масштабну повінь. Через негоду на Сицилії та Сардинії італійська влада оголосила червоний рівень небезпеки. Від повені загинули 17 осіб.

Через сильні дощі та повені сталися масштабні зсуви у горах Італії.

З 14 на 15 жовтня на півдні Франції почалися масштабні повені, спровоковані сильними зливами. Через стихію загинули щонайменше 13 людей.

Повені залишили без електроенергії десятки тисяч будинків, а вулиці міст перетворилися на ріки.

At least 13 people have died after flash flooding hits France's Aude valley, where three months' worth of rain fell in six hours overnight https://t.co/Sth11etWhu pic.twitter.com/9chWgx3VYc — CNN Breaking News (@cnnbrk) 15 жовтня 2018 р.

Урагани

"Майкл" та "Флоренс" у США

Коли: вересень, жовтень 2018 року

Де: США

Жертви: 70 людей

Вранці 14 вересня 2018 року Східного узбережжя США сягнув ураган "Флоренс". Найбільше від стихії постраждали штати Вірджинія, Південна Кароліна та Північна Кароліна. Там був оголошений надзвичайний стан.

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Жертвами стихії стали 37 людей. Негода принесла з собою потужні шквали вітру, який згинав дерева до землі, зривав вивіски, розбивав не забиті фанерою вікна. Вулиці міст, розташовані у прибережній зоні, були затоплені океанською водою.

Через місяць на східне узбережжя США обрушився новий потужний ураган – "Майкл". 10 жовтня він досяг штату Флорида, а згодом пронісся по Джорджії, Вірджинії і Північній Кароліні. Швидкість вітру в епіцентрі стихії сягала до 250 кілометрів на годину.

Унаслідок стихії загинуло щонайменше 33 особи, було зруйновано тисячі будинків. Влада Сполучених Штатів оцінила збитки, завдані стихією, у 50 мільярдів доларів.

Шторм "Майкл" став найпотужнішим ураганом, який досягнув північно-західного узбережжя штату Флорида за всю історію спостережень з 1851 року.

"Леслі", Португалія

Коли: жовтень 2018 року

Де: Португалія

Постраждалі: 27 людей

14 жовтня на Португалію обрушився потужний ураган "Леслі". Найбільше від стихії постраждали регіон навколо столиці Лісабона, а також центральні регіони в Лейрії та Коїмбрі.

Через ураган постраждало 27 осіб, кілька сотень людей були змушені покинути свої домівки, 300 тисяч будинків залишились без електроенергії. Сильна стихія виривала дерева, було пошкоджено десятки автомобілів, а хвилі на океані сягали кількох метрів.

Тайфуни

"Джебі" у Японії

Коли: вересень 2018 року

Де: Японія

Жертви: щонайменше 10 людей

4 вересня Японію атакував тайфун "Джебі". Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися серйозні перебої.

Негода забрала життя щонайменше 10 людей, ще понад 300 осіб постраждали. Понад мільйон людей залишилися без електроенергії. Тайфун назвали найсильнішим за останні 25 років.

Тайфун "Джебі" у Японії: дивіться відео

Виверження вулканів

Фуего у Гватемалі

Коли: червень 2018 року

Де: Гватемала

Жертви: понад 100 людей

4 червня у Гватемалі почав виверження вулкан Фуего. Це виверження визнали одним з найсильніших за останні роки. Загалом від стихії загинули 109 осіб, кілька тисяч людей довелось евакуювати з прилеглих районів.

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