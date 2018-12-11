Південь США страждає від сильних снігопадів: фото, відео
Сильні снігопади завдають удару півдню США, вже відомо про трьох загиблих.
Понад 380 тисяч будинків залишаються без світла.
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Подекуди снігу насипало аж 60 сантиметрів.
Найбільше постраждали в результаті снігового шторму Північна і Південна Кароліна, а також Вірджинія. Та попри надзвичайний стан у цих штатах, місцеві вже призвичаїлись до великого снігу.
Користувачі соцмережі роблять знімки з дому, тому що вийти на вулицю – справжня проблема. 15-сантиметровим шаром снігу засипало дороги, стежки, будинки і автомобілі. Користувачі публікують свої матеріали під тегом #Snowmageddon2018, тобто, "Сніговий армагеддон 2018".
Джерело: 24 канал
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