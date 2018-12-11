Південь США страждає від сильних снігопадів: фото, відео

Сильні снігопади завдають удару півдню США, вже відомо про трьох загиблих.

Понад 380 тисяч будинків залишаються без світла.

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Подекуди снігу насипало аж 60 сантиметрів.

Найбільше постраждали в результаті снігового шторму Північна і Південна Кароліна, а також Вірджинія. Та попри надзвичайний стан у цих штатах, місцеві вже призвичаїлись до великого снігу.

Користувачі соцмережі роблять знімки з дому, тому що вийти на вулицю – справжня проблема. 15-сантиметровим шаром снігу засипало дороги, стежки, будинки і автомобілі. Користувачі публікують свої матеріали під тегом #Snowmageddon2018, тобто, "Сніговий армагеддон 2018".

10” here south of Old Fort and quickly approaching 11” as the snow is still coming down hard. pic.twitter.com/pM4adMo2pa — Montana Eck (@moaleck) December 9, 2018

Strange to see Raleigh NC covered in snow in early December. Might not look so nice later when this turns to freezing rain. pic.twitter.com/6PL7B01CpF — Thomas Ray (@lazarusrang) December 9, 2018

My pup Finn likes to sit in the snow. His buddy Lola can’t figure out why.

Finn turned white before coming inside.

About 3 hours of snow so far & not so bad.

Watauga County, NC#Snowmageddon2018

#Diego pic.twitter.com/sFXzqZif50 — Christina Moore (@Cmoore704) December 9, 2018

Snow still coming down along I-26 in Asheville, NC this morning which already has 10” of snow. I’ll bring you live reports each hour this morning on @accuweather @breakingweather #asheville #Snowmageddon2018 pic.twitter.com/sN3KQv3niA — Dexter Henry (@DHenryTV) December 9, 2018

Good morning Durham County If you're just waking up you're seeing about 6" of #snow on the ground. Our advice to you is unless you absolutely have to go out...#stayhome. Roads are treacherous as this person found out when they tried to drive on Stallings Rd. #NCwx #WinterWeather pic.twitter.com/4CmBafFpan — Durham Sheriff (@DurhamSheriff) December 9, 2018



