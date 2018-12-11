Юг США страдает от сильных снегопадов фото, видео
Сильные снегопады наносят удар югу США, уже известно о трех погибших.
Более 380 тысяч домов остаются без света.
Читайте также: Карпаты засыпало снегом на 30-сантиметров: невероятные фото и видео
Кое-где снега насыпало до 60 сантиметров.
Больше всего пострадали в результате снежного шторма Северная и Южная Каролина, а также Вирджиния. Но несмотря на чрезвычайное положение в этих штатах, местные уже привыкли к большому снегу.
Пользователи соцсети делают снимки из дома, потому что выйти на улицу – настоящая проблема. 15-сантиметровым слоем снега засыпало дороги, тропы, дома и автомобили. Пользователи публикуют свои материалы под тегом #Snowmageddon2018, то есть, "Снежный армагеддон 2018".
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Осужденный за взрывы в минском метро не будет просить о помиловании27 января 2012 , 20:29
Лучшие прически Олимпиады9 августа 2012 , 07:07 1
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00