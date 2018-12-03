Карпаты засыпало снегом на 30-сантиметров: невероятные фото и видео

В украинских Карпатах прошли сильные снегопады, и по состоянию на утро 3 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 30 сантиметров.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

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Так, по состоянию на утро на снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха составила -1,6 градуса мороза, а высота снежного покрова составляет 7-30 сантиметров.

На Сл Плай температура воздуха была несколько ниже – -2,8 градуса мороза, порывы ветра достигали до 20 метров в секунду. Однако, высота снежного покрова составляет всего 5 сантиметров.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет -3,8 градуса, высота снежного покрова составляет 30 сантиметров,

– говорится в сообщении.