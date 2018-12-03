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      Карпаты засыпало снегом на 30-сантиметров: невероятные фото и видео

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      Карпаты засыпало снегом
      Карпаты засыпало снегом / Фото из Facebook

      В украинских Карпатах прошли сильные снегопады, и по состоянию на утро 3 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 30 сантиметров.

      Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

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      Так, по состоянию на утро на снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха составила -1,6 градуса мороза, а высота снежного покрова составляет 7-30 сантиметров.

      На Сл Плай температура воздуха была несколько ниже – -2,8 градуса мороза, порывы ветра достигали до 20 метров в секунду. Однако, высота снежного покрова составляет всего 5 сантиметров.

      На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет -3,8 градуса, высота снежного покрова составляет 30 сантиметров,
      – говорится в сообщении.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Наші Карпати #говерла2018 #карпати

      Допис, поширений Bogdan Dan (@djdandee)

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Take me back#dragobrat #carpathianmountains

      Допис, поширений Viktoriia (@vik777toriia)

       

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Снег в Украине
      Источник: 24 Канал
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