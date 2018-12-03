Карпати засипало снігом на 30-сантиметрів: неймовірні фото і відео

В українських Карпатах пройшли сильні снігопади, і станом на ранок 3 грудня 2018 року висота снігового покриву подекуди сягає 30 сантиметрів.

Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

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Так, станом на ранок на сніголавинній станції Пожежевська температура повітря становила -1,6 градуса морозу, а висота снігового покриву становить 7-30 сантиметрів.

На Сл Плай температура повітря була дещо нижчою – -2,8 градуси морозу, пориви вітру сягали до 20 метрів за секунду. Проте, висота снігового покриву становить лише 5 сантиметрів.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить -3,8 градуси, висота снігового покриву становить 30 сантиметрів,

– йдеться у повідомленні.