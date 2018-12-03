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      Карпати засипало снігом на 30-сантиметрів: неймовірні фото і відео

      1879 Читать новость на русском
      Карпати засипало снігом
      Карпати засипало снігом / Фото з Facebook

      В українських Карпатах пройшли сильні снігопади, і станом на ранок 3 грудня 2018 року висота снігового покриву подекуди сягає 30 сантиметрів.

      Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

      Читайте також: Негода на Одещині: зі снігових заметів витягли понад 20 автомобілів

      Так, станом на ранок на сніголавинній станції Пожежевська температура повітря становила -1,6 градуса морозу, а висота снігового покриву становить 7-30 сантиметрів.

      На Сл Плай температура повітря була дещо нижчою – -2,8 градуси морозу, пориви вітру сягали до 20 метрів за секунду. Проте, висота снігового покриву становить лише 5 сантиметрів.

      На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить -3,8 градуси, висота снігового покриву становить 30 сантиметрів,
      – йдеться у повідомленні.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Наші Карпати #говерла2018 #карпати

      Допис, поширений Bogdan Dan (@djdandee)

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Take me back#dragobrat #carpathianmountains

      Допис, поширений Viktoriia (@vik777toriia)

       

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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